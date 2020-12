Bourse de Wall Street : Records à Wall Street en attendant un plan de relance

NEW YORK (Reuters) - Les trois grands indices de la Bourse de New York ont inscrit de nouveaux plus hauts jeudi, portée par la perspective de plus en plus nette d'un accord au Congrès sur un plan de relance susceptible de soutenir une reprise économique toujours fragile.

L'indice Dow Jones a gagné 0,49% ou 148,83 points à 30 303,37.

Le S&P-500, plus large, a pris 21,31 points, soit 0,58%, à 3 722,48.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 106,56 points (0,84%) à 12 764,75 points.

Au lendemain de la promesse renouvelée de la Réserve fédérale de maintenir longtemps encore ses injections de liquidités dans l'économie et sur les marchés, les investisseurs ont ainsi salué les dernières déclarations encourageantes de responsables du Congrès sur le projet de plan de relance de 900 milliards de dollars (736 milliards d'euros) dont discutent républicains et démocrates.

Un compromis entre les deux camps serait d'autant mieux accueilli que la conjoncture économique aux Etats-Unis continue de se dégrader: les inscriptions au chômage ont enregistré une hausse inattendue la semaine dernière à 885.000 et l'indice d'activité "Philly Fed" a rechuté à 11,1 pour le mois de décembre après 26,3 en novembre.

Aux valeurs, Alphabet, maison mère de Google, a reculé de 1% environ après l'annonce du dépôt d'une troisième plainte à son encontre aux Etats-Unis pour pratiques anticoncurrentielles.

Accenture, fournisseur de services de conseil et d'externalisation, a bondi de 6,8%, l'une des plus fortes hausses du S&P, après avoir relevé son objectif de chiffre d'affaires annuel.

(Marc Angrand et Jean-Stéphane Brosse)

par Noel Randewich et Karen Pierog