Records de chaleur en Inde pour un mois d'avril

MUMBAI (Reuters) - Plusieurs régions d'Inde ont enregistré en avril des records de chaleur, entre 35,9°C et 37,78°C, et cette vague caniculaire devrait se poursuivre en mai alors que l'été n'a pas encore commencé, a déclaré samedi le directeur général du département de météorologie national.

L'Inde et le Pakistan sont en proie à des vagues de chaleur exceptionnelles cette année, avec des pointes à 50°C par endroits, ce qui entraîne des pénuries d'eau et des coupures d'électricité. Des écoles ont également dû fermer, et les services médicaux et anti-incendies sont sur le pied de guerre.

Des températures record de 35,9°C à 37,78°C ont été relevées dans le nord-ouest et le centre de l'Inde, a précisé à des journalistes Mrutyunjay Mohapatra, directeur général du département de météorologie.

Il s'agit des températures les plus élevées jamais enregistrées depuis que le département a commencé à effectuer des relevés, il y a 122 ans de cela.

