Records de clôture pour le Nasdaq et le S&P 500

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse de 0,09% vendredi, Le Nasdaq et le S&P 500 atteignant à nouveau des records de clôture alors que les investisseurs attendent l'issue des discussions sur le plan de relance de l'administration Biden.

L'indice Dow Jones a gagné 27,7 points à 31 458,4.

Le S&P-500, plus large, a pris 18,45 points, soit 0,47%, à 3 934,83.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 69,7 points (0,50%) à 14 095,47 points.

Les secteurs de l'énergie, de la finance et des matériaux ont profité des espoirs des investisseurs dans la reprise de l'économie américaine.

La baisse du nombre de nouveaux cas de COVID-19 et d'hospitalisations a porté les marchés mais une reprise de l'épidémie causée par les nouveaux variants ou un problème dans la distribution du vaccin pourraient inverser la tendance.

L'indice de confiance de l'université du Michigan accuse un repli inattendu en février en première estimation, à 76,2 après 79,0 en janvier.

Les marchés seront fermés pour un week-end de trois jours, lundi étant férié.

Aux valeurs, Paypal <PYPL.O > prenait 4,6802% après que plusieurs analystes ont relevé leurs objectifs de cours.

Les géants technologiques Apple (0,1776), Tesla (0,5495) et Microsoft (0,2045) ont eux évolué en baisse la majorité de la séance.

(version française Camille Raynaud)

par Herbert Lash