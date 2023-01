Recul de l'indice des caisses de pension de Credit Suisse en décembre

Zurich (awp) - L'indice des caisses de pension compilé par Credit Suisse a reculé en décembre, s'allégeant sur un mois de 2,01%. Sur l'ensemble de l'exercice 2022, l'indicateur du numéro deux bancaire helvétique affiche un net repli de 10,14%, précise mercredi l'établissement.

A fin décembre, l'indice s'affichait à 188,57 points (base 100 en 2000). L'évolution défavorable sur le mois sous revue reflète pour l'essentiel la mauvaise performance des actions, celles-ci ayant reculé de 1,57%. Les titres libellés en francs suisses ont cédé 0,39% et ceux en monnaies étrangères 1,14%. Les obligations (-0,62%) et les placements alternatifs (-0,04%) ont également contribué à la détérioration du résultat mensuel. Seuls l'immobilier (+0,11%) et les liquidités (+0,08%) affichent des scores positifs.

La publication de l'évaluation détaillée et définitive de l'indice Credit Suisse des caisses de pension suisses pour l'ensemble du quatrième trimestre 2022 est prévue le 26 janvier 2023. La prochaine évaluation mensuelle est elle agendée au 8 février prochain.

Le calcul se base sur les performances (avant déduction des frais de gestion) réalisées par les institutions de prévoyance suisses dont les valeurs patrimoniales sont conservées auprès du Credit Suisse, précise la banque.

rq/ol