Recul des chiffres d'affaires du commerce de détail en mai

Zurich (awp) - Les chiffres d'affaires dans le commerce de détail se sont érodés de 1,6% en termes nominaux sur un an au mois de mai. Corrigées des variations saisonnières, les recettes du secteur se sont tassées de 1,5% sur un mois, selon le relevé périodique publié lundi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Hors carburants (+2,2%) et ajusté des effets calendaires, le manque à gagner sur un an se monte à 1,8%. Le segment habillement (vêtements et chaussures) a vu ses revenus fondre de 6,5% et le segment alimentation, boissons et tabac de 3,4%. Les autres catégories de biens ont marginalement progressé de 0,6%.

En termes désaisonnalisés, l'évolution nominale sur un mois hors carburants (+1,2%) s'est établie à -1,6%. La catégorie alimentation, boissons et tabac a essuyé un repli de 3,2%, l'habillement de 0,8% et les autres types de biens de 1,3%.

