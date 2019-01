Recul des créations d'entreprises en Suisse en 2018

Zurich (awp) - Les créations d'entreprises en Suisse ont diminué en 2018. La baisse atteint 0,5% par rapport à l'année précédent à 43'202 sociétés, a indiqué mardi le zurichois Crif, spécialisé dans le recouvrement.

Le nombre de créations d'entreprises s'est aussi rétracté (-2,4%) au quatrième trimestre par rapport à la même période de 2017. Au total, 11'224 sociétés ont été créées en Suisse pendant cette période, selon le communiqué. Par ailleurs, 7902 entreprises ont été radiées du registre du commerce au quatrième trimestre, soit une hausse de 15,5% sur un an.

C'est le canton de Soleure qui a enregistré la plus forte croissance avec 31 nouvelles entreprises, suivi par le Valais avec 30 et Appenzell Rhodes-Extérieures avec 27. À l'inverse, les cantons de Zurich (-135), de Berne (-72) et de Genève (-61) ont enregistré un recul des créations d'entreprises en une année.

Le canton de Zurich reste celui où le plus grand nombre d'entreprises a été créé (1945), suivi de Vaud (1115), Genève (990), Berne (875) et de l'Argovie (704).

Par branches, le conseil de gestion représente le plus grand nombre de créations d'entreprises (895), suivi par le commerce de détail (744) et le secteur de la construction (735).

Quant aux radiations d'entreprises, c'est le commerce de détail qui souffre le plus (770), suivi par le commerce de gros (681), le secteur de la construction (679) et la restauration (573).

