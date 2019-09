Recul des prix à la production et l'importation en août

Zurich (awp) - Les prix à la production et à l'importation ont reculé en août, de manière réduite sur un mois et plus fortement comparé à la même période de l'année précédente, a annoncé jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

L'indice des prix établi par l'OFS a reculé de 0,2% par rapport à juillet pour s'établir à 101,4 points. Ce repli s'explique principalement par la baisse des prix des produits en caoutchouc et en plastique, ainsi que des métaux et des produits semi-finis en métaux, selon un communiqué. Sur un an, la baisse de l'indice atteint 1,9%.

Autant les prix à la production, en baisse de 0,1% sur un mois et de 1,1% sur un an, que ceux à l'importation (-0,5% et -3,4%) se sont repliés en août.

Le repli des tarifs à la production par rapport à juillet s'explique avant tout par la diminution des prix de la collecte des déchets et du recyclage, des produits pétroliers, des métaux et des produits semi-finis en métaux, du papier et des produits en papier ainsi que des produits en matières plastiques.

En matière d'importations, les produits chimiques de base, en caoutchouc et plastique, les métaux et les produits semi-finis en métaux ainsi que le papier et les produits en papier ont participé à la baisse des tarifs.

