Recul des prix mondiaux de données mobiles sans effet sur internet

Genève (awp/ats) - Les prix mondiaux de téléphonie mobile et de données mobiles ne cessent de baisser dans le monde. Mais cette situation ne se reflète pas dans l'augmentation de l'accès à internet, a affirmé mardi dans un rapport à Genève l'Union internationale des télécommunications (UIT).

Selon elle, le recul des tarifs est même très important dans certains pays. Dans 70 d'entre eux, le prix de la téléphonie mobile est inférieur à 1% du Revenu national brut (RNB) par habitant. Dans près de 40 autres, il s'établit à moins de 2%.

Les offres groupées entre toutes les prestations ont contribué à une dépréciation des tarifs. La part des prix totaux dans les différents pays par rapport aux revenus a reculé en moyenne de 15%.

L'UIT relève aussi des avancées par rapport aux objectifs de la Commission mondiale pour le large bande selon lesquels les tarifs devraient s'établir entre 2 et 5% du RNB d'ici 2025. Mais neuf pays en développement et 31 parmi les plus pauvres doivent encore l'atteindre. Autre indication, les prix du large bande fixe restent souvent inférieurs à ceux des données mobiles.

En revanche, malgré ces améliorations, l'augmentation rapide de l'accès à Internet n'est pas observée, laissant penser à d'autres obstacles. En pleine pandémie, "ceux qui n'ont pas accès à Internet ne sont peut-être pas en mesure d'accéder aux informations concernant la manière de se protéger contre le coronavirus", dit le secrétaire général de l'UIT Houlin Zhao. Ni de télétravailler ou de parler avec leurs proches.

Parmi les autres facteurs qui expliquent qu'environ la moitié de la population mondiale ne soit toujours pas connectée, l'organisation mentionne la qualité de l'éducation, le manque de contenus, le déficit numérique ou encore la qualité de la connexion. "Nous ne serons en mesure de tirer pleinement parti des technologies numériques que lorsque nous serons tous connectés", selon la directrice du Bureau de développement des télécommunications à l'UIT, Doreen Bogdan-Martin. L'organisation appelle à oeuvrer sur toutes les composantes.

