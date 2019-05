Recul du chômage au Brésil à 12,5% entre février et avril

Rio de Janeiro (awp/afp) - Le taux de chômage a légèrement baissé sur le trimestre de février à avril au Brésil, à 12,5% contre 12,7% entre janvier et mars, premier recul constaté après trois mois de nette hausse, selon les statistiques officielles publiées vendredi.

Ce chiffre est légèrement meilleur que la prévision des analystes consultés par le quotidien économique Valor qui tablaient sur un taux de 12,6%.

Lors du trimestre sous revue, 13,2 millions de personnes étaient sans emploi, contre 13,4 millions au cours du premier trimestre de 2018, selon les données de l'IBGE.

Les chiffres du chômage apportent un certain motif de soulagement au gouvernement du président Jair Bolsonaro, confronté depuis sa prise de fonction en janvier à une dégradation de l'activité économique et de la confiance des marchés, qui attendaient beaucoup de lui et de ses promesses ultra-libérales.

Mais l'annonce jeudi d'une contraction de 0,2% du PIB de la première économie d'Amérique latine a ravivé le spectre d'une récession au Brésil, qui n'arrive pas à se relever de la crise historique qu'il a traversée en 2015 et 2016, avec un recul du PIB de respectivement 3,5% et 3,3%.

Le nombre de personnes ayant renoncé à chercher un emploi est passé à 4,9 millions sur la période février-avril, soit 100.000 de plus que lors du premier trimestre et près de 200.000 de plus par rapport à la même période de 2018.

En outre, quelque 11,2 millions de personnes travaillaient dans l'économie informelle, contre 11,1 millions au premier trimestre, a ajouté l'IBGE.

Rencontrée dans un centre de recherche d'emploi de Rio de Janeiro, Lucia Santos, une Brésilienne de 23 ans mère de deux jeunes garçons, attend son tour. Elle vit d'expédients depuis cinq ans et cherche un travail de caissière.

"C'est difficile, et c'est extrêmement compliqué avec des enfants. Je pense que la situation va empirer plutôt que s'améliorer", dit-elle à l'AFP.

afp/rp