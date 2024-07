Red Lobster se rapproche d'une vente en faillite qui mettrait les prêteurs, y compris Fortress Investment Group, en charge de la société, après qu'aucun autre soumissionnaire ne se soit présenté avec une offre de remboursement de la dette de la chaîne de restaurants américaine en difficulté, selon des documents de la cour.

Red Lobster a déposé son bilan en Floride en mai, avec une dette d'environ 300 millions de dollars et un plan de fermeture de certains restaurants et de vente à ses prêteurs ou à un soumissionnaire plus offrant.

La société, qui a contracté un prêt supplémentaire de 100 millions de dollars pour financer sa restructuration, avait prévu d'organiser une vente aux enchères mardi, mais elle a déclaré dans un document judiciaire daté de lundi qu'elle n'avait reçu aucune offre qualifiée.

Red Lobster était prêt à envisager des offres pour l'ensemble de la société si un acheteur pouvait payer au moins 2,5 millions de dollars de plus que la dette de la société, selon les documents du tribunal.

En l'absence d'une meilleure offre, Red Lobster remettra ses fonds propres à ses prêteurs dans le cadre d'un accord d'annulation de la dette et continuera à opérer avec moins d'établissements.

L'entreprise a fermé 93 établissements au début de l'année et n'a pas répondu immédiatement mardi à une question sur le nombre d'établissements qui resteraient ouverts après la faillite.

Red Lobster est entré en faillite avec environ 550 restaurants décontractés aux États-Unis et 54 restaurants dans d'autres pays. Il a enregistré une perte nette de 76 millions de dollars en 2023 et a imputé sa faillite à une inflation élevée, à des coûts de location insoutenables et à de mauvaises décisions de gestion, notamment une promotion "crevettes sans fin" qui a entraîné des pertes de 11 millions de dollars.

Un porte-parole de Fortress a refusé de commenter la vente avant qu'elle ne soit conclue. Red Lobster n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Ces dernières années, Fortress a racheté d'autres marques après avoir fait faillite, notamment Vice Media et la chaîne de cinémas Alamo Drafthouse. Alamo Drafthouse a ensuite été vendu à Sony Pictures Entertainment, tandis que Vice a supprimé des centaines d'emplois et fermé temporairement Vice.com avant de relancer le site d'information en partenariat avec Savage Ventures. (Reportage de Dietrich Knauth, rédaction d'Alexia Garamfalvi et Sandra Maler)