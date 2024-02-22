* REDDIT : REVENU NET POUR LE TRIMESTRE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023 18,5 MILLIONS DE DOLLARS
* REDDIT : REVENUS DE 249,8 MILLIONS DE DOLLARS POUR LES TROIS MOIS SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023 - SEC FILING
* REDDIT : NE PRÉVOIT PAS DE VERSER DES DIVIDENDES EN ESPÈCES DANS UN AVENIR PRÉVISIBLE
* REDDIT DÉCLARE QUE SON PDG, STEVE HUFFMAN, POSSÉDAIT 2,1 % DES ACTIONS DE CLASSE A AVANT L'OFFRE.
* REDDIT : ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. DÉTENAIT 34,5 % DES ACTIONS DE CLASSE B DE LA SOCIÉTÉ AVANT L'OFFRE
* REDDIT SAYS CEO STEVEN HUFFMANS 2023 TOTAL COMPENSATION WAS $193.25 MILLION
* REDDIT : DES ENTITÉS AFFILIÉES À SAM ALTMAN DÉTIENNENT 4,5 % DES ACTIONS DE CLASSE A AVANT L'OFFRE