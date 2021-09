Reddit cherche à engager des conseillers pour son introduction en bourse aux États-Unis -sources

Reddit Inc, l'opérateur de forums de discussion en ligne qui est devenu la destination privilégiée des day traders à la recherche de la frénésie des actions dites "mèmes" cette année, cherche à recruter des banquiers d'affaires et des avocats en vue d'une introduction en bourse à New York, ont déclaré jeudi deux personnes au fait de la question.

Reddit a été évalué à 10 milliards de dollars lors d'une levée de fonds privée le mois dernier. D'ici à ce que l'introduction en bourse ait lieu au début de l'année prochaine, Reddit espère être évalué à plus de 15 milliards de dollars, a déclaré l'une des sources.

Les sources ont prévenu que le moment et la taille de l'introduction en bourse étaient soumis aux conditions du marché et ont demandé à ne pas être identifiées car les préparatifs sont confidentiels. Un porte-parole de Reddit s'est refusé à tout commentaire.

La décision de Reddit d'engager des conseillers pour son introduction en bourse n'a pas été signalée auparavant, mais les spéculations ont été nombreuses ces derniers mois sur les projets d'introduction en bourse de la société, après des années de confidentialité. Dans une récente interview accordée au New York Times, le directeur général Steve Huffman avait déclaré que la société envisageait de s'introduire en bourse, mais qu'elle n'avait pas encore décidé de la date.

Reddit a été fondée en 2005 par Steve Huffman, l'entrepreneur et investisseur Alexis Ohanian et le défunt activiste Internet Aaron Swartz. Elle s'est fait connaître pour ses groupes de discussion de niche, en retard sur la popularité d'autres grandes plateformes de médias sociaux comme Facebook Inc. et Twitter Inc.

Cependant, la société basée à San Francisco a connu une croissance explosive grâce aux investisseurs particuliers qui ont afflué sur ses babillards au début de l'année pour obtenir des conseils sur la négociation de GameStop Corp et d'autres actions de mèmes. La plupart des analystes de Wall Street ont estimé que les actions mèmes étaient massivement surévaluées.

Reddit comptait environ 52 millions d'utilisateurs actifs quotidiens et plus de 100 000 communautés, ou "sub-reddits", en octobre de l'année dernière. Huffman a déclaré qu'elle avait gagné des millions de nouveaux utilisateurs au début de l'année, au plus fort de la frénésie boursière, mais les chiffres les plus récents n'ont pas encore été publiés.

La société tire la majeure partie de ses revenus de la publicité. Elle a déclaré 100 millions de dollars de recettes publicitaires au deuxième trimestre, soit un quasi-triplement par rapport à la même période de l'année dernière.

Les principaux investisseurs de Reddit sont Fidelity Investments, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital et Tencent Holdings. (Reportage d'Anirban Sen à Bengaluru ; reportage supplémentaire d'Echo Wang à New York ; édition de Rosalba O'Brien)