Une juge de l'État de New York a ordonné à Reddit et à YouTube, propriété de Google, de faire face à des poursuites judiciaires visant à les tenir pour responsables d'avoir aidé le suprémaciste blanc avoué qui a tué 10 Noirs en 2022 dans une épicerie de Buffalo, dans l'État de New York.

La juge Paula Feroleto de la Cour suprême du comté d'Erie a déclaré que 25 plaignants pourraient tenter de prouver que les plateformes de médias sociaux ont été conçues pour rendre les utilisateurs dépendants et les radicaliser, et qu'elles ont permis à Payton Gendron de connaître l'équipement et l'entraînement nécessaires à sa fusillade de masse à motivation raciale dans le magasin Tops Friendly Markets.

Les 25 plaignants comprennent des employés du magasin et des clients qui ont été témoins de la fusillade du 14 mai 2022, ainsi que le fils de l'une des personnes tuées. Gendron avait 18 ans à l'époque.

En demandant le rejet des plaintes, Reddit et YouTube ont déclaré qu'ils ne faisaient qu'héberger des contenus de tiers et qu'ils n'étaient pas responsables en vertu d'une loi fédérale régissant ces contenus, l'article 230 de la loi sur la décence des communications (Communications Decency Act), ou en vertu du premier amendement de la Constitution des États-Unis.

Toutefois, la juge a déclaré que les plaignants pouvaient tenter de démontrer que Reddit et YouTube avaient une obligation envers eux parce que leurs plates-formes étaient défectueuses et avaient entraîné des dommages.

Elle a également déclaré que la détresse mentale dont ont souffert de nombreux témoins à la suite de l'attaque "horrible" constituait une "circonstance particulière" justifiant la poursuite des actions fondées sur la négligence.

Dans un communiqué, Reddit a déclaré que la haine et la violence "n'ont pas leur place" sur sa plateforme. Il a également indiqué qu'il évaluait en permanence les moyens de supprimer ce type de contenu et qu'il continuerait à examiner les communautés pour s'assurer qu'elles respectent ses règles.

Le moment choisi pour prendre cette décision ne semble pas lié à l'introduction en bourse de Reddit, dont le prix devrait être fixé mercredi.

Jose Castaneda, porte-parole de YouTube, a déclaré que la plateforme n'était pas d'accord avec la décision de M. Feroleto et qu'elle ferait appel.

Il a également déclaré que YouTube présentait ses "plus sincères condoléances" aux victimes de l'attentat et à leurs familles, et qu'il s'efforçait de repérer et de supprimer les comportements extrémistes tout en collaborant avec les forces de l'ordre.

Les poursuites ont été engagées par le groupe de défense du contrôle des armes à feu Everytown Law et visent à obtenir des dommages-intérêts civils.

"Nous devons demander des comptes à tous les mauvais acteurs qui ont préparé et équipé le tireur pour qu'il prenne pour cible et tue des membres de la communauté noire de Buffalo", a déclaré son directeur exécutif, Eric Tirschwell.

Parmi les autres accusés figurent Alphabet, Google, les détaillants qui auraient vendu des armes à feu et des gilets pare-balles à M. Gendron, ainsi que les parents de ce dernier.

M. Gendron a plaidé coupable à des accusations de meurtre et de terrorisme motivé par la haine, et a été condamné en février 2023 à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

Il fait également l'objet de poursuites fédérales et le ministère américain de la justice a déclaré en janvier qu'il envisageait de requérir la peine de mort.