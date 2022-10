Emilie Servoz Rédactrice Suivre 52 Tous ses articles Redefine Meat va lancer sa viande issue de l'impression 3D en France 13/10/2022 | 10:08 Emilie Servoz 13/10/2022 | 10:08 Envoyer par e-mail :

La société israélienne Redefine Meat a conclu un partenariat avec l'importateur monégasque Giraudi Meats pour assurer la distribution européenne de ses steaks "New Meat" produits par des imprimantes 3D, a-t-elle indiqué jeudi. L'objectif est de s'attaquer dans un premier temps aux marché français puis italien, avant de se lancer dans le reste de l'Europe continentale. La start-up, qui a levé 170 M$ lors d'un tour de financement de série A (première levée de fonds d'envergure après un amorçage prometteur) plus tôt dans l'année, exploite des imprimantes à viande à grande échelle à son siège de Rehovot, au sud de Tel Aviv, et une nouvelle usine aux Pays-Bas. L'engouement initial pour les alternatives à la viande d'origine végétale, considérées comme meilleures pour les animaux et l'environnement, s'est estompé en raison des inquiétudes liées à l'inflation et à la récession qui poussent certains consommateurs à revenir à des produits de viande animale moins chers, tandis que des pénuries de personnel ont frappé les chaînes de restauration rapide, un canal de vente important pour les steaks végétaux. L'entreprise américaine Beyond Meat , qui a du mal à s'imposer en dépit de son statut de fer de lance, a encore réduit ses objectifs de ventes cette année. Toutefois, le géant de l'alimentation Nestlé, moins exposé à la restauration rapide, a indiqué que l'intérêt des consommateurs pour ses substituts de viande à base de plantes était encore fort. 40 USD le kilo Redefine Meat, qui fabrique ses produits à partir d'ingrédients tels que les protéines de soja et de pois, les pois chiches, la betterave, les levures nutritionnelles et la graisse de coco, a de grandes ambitions. "Notre produit est de la viande, il a les mêmes attributs, il est juste fabriqué d'une manière différente", a indiqué à Reuters Eshchar Ben-Shitrit, cofondateur et directeur général, ajoutant que la capacité de production atteindrait plus de 15 tonnes par jour cette année. "Le fait que nos produits soient maintenant vendus par Giraudi Meats, les mêmes personnes qui vendent de la viande de haute qualité, montre qu'ils ne compromettent pas les produits végétaliens", a-t-il ajouté. Redefine Tenderloin : une viande "de première qualité, maigre et lisse. Avec juste les bonnes gradations de couleur et de texture" (Capture d'écran site société) Avec l'aide de Giraudi, Redefine Meat lancera ses produits dans les restaurants et les boucheries en France ce mois-ci, puis en Italie, en Grèce et en Suède plus tard cette année. Sa nouvelle viande est actuellement disponible en Israël, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et en Allemagne dans près de 1 000 restaurants qui paient actuellement environ 40 USD le kilo pour les morceaux de steak de Redefine Meat.

© Zonebourse.com 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv FEEDER CATTLE FUTURE (GF) - CMG/C1 0.50% 175.95 5.17% LIVE CATTLE FUTURE (LE) - CMG/C1 0.27% 146.2 4.63% NESTLÉ S.A. -0.75% 105.4 -16.71%