Houston (awp/afp) - Béryl, qui s'est renforcé dans la nuit de dimanche à lundi pour redevenir un ouragan, a touché terre au Texas (sud des Etats-Unis) avec des vents de 130 km/h, provoquant fortes pluies, inondations côtières et coupures de courant.

"Le centre de Béryl a touché terre près de Matagorda", une station balnéaire au sud-ouest de Houston, selon un bulletin du Centre national des ouragans des Etats-Unis (NHC) publié à 04H00 locales (09H00 GMT).

"Béryl progresse vers l'intérieur des terres sur l'est du Texas. Dans certaines zones de l'Etat, il a provoqué des marées de tempêtes et de fortes pluies potentiellement mortelles. Des vents destructeurs sont toujours en cours le long de la côte avec des rafales importantes", a ajouté le NHC dans un autre bulletin publié une heure plus tard.

Lundi matin à l'aube, quelques 250.000 habitants étaient privés d'électricité au Texas, selon le site poweroutage.us.

Béryl, qui avait été rétrogradé en tempête tropicale après avoir laissé au moins sept morts sur son passage dans les Caraïbes et au Venezuela, est de nouveau considéré comme un ouragan de catégorie 1 - la plus basse - avec des vents allant de 119 à 153 km/h.

Le NHC a également émis une alerte aux tornades pour certaines zones du Texas, dont Houston, ville de 2,3 millions d'habitants menacée par la trajectoire prévue de l'ouragan.

"Nous devons prendre Béryl très, très au sérieux", a prévenu son maire, John Whitmire. Les habitants de Houston doivent savoir "que les conditions dans lesquelles vous vous endormez ce soir ne seront pas les mêmes que celles dans lesquelles vous vous réveillerez demain matin", avait-il insisté dimanche.

Tôt lundi matin, la ville était battue par une pluie intense, accompagnée de rafales de vent.

Des images filmées dans la nuit de dimanche à lundi par un chasseur d'ouragans depuis la localité de Sargent, près de Matagorda, montraient de fortes pluies et des inondations côtières.

"La combinaison de la marée de tempête et de la marée causera l'inondation de zones normalement sèches près de la côte", a averti le NHC.

Les autorités du comté de Nueces, où se trouve la ville portuaire de Corpus Christi, ont demandé aux touristes venus profiter des plages, de quitter la ville, tandis que le comté voisin de Refugio - qui ne s'est pas encore totalement remis de l'ouragan Harvey en 2017 - a émis un ordre d'évacuation obligatoire samedi.

La ville de Galveston, au sud-est de Houston, a ordonné une évacuation volontaire pour certaines zones, des vidéos publiées sur les sociaux montrant des files de voitures sortant de la ville.

Le gouverneur par intérim de l'Etat, Dan Patrick, a appelé les Texans à rester en alerte, à écouter les autorités locales et à quitter la zone dangereuse si possible.

Phénomène météorologique précoce

"Cette tempête sera mortelle pour les personnes qui se trouvent directement sur sa trajectoire", a déclaré M. Patrick lors d'une conférence de presse organisée par les services d'urgence de l'Etat. "Croyez-moi, vous ne voulez pas être dans un ouragan de catégorie 1", a-t-il ajouté.

La Maison Blanche a indiqué dimanche qu'elle surveillait la situation.

Selon le NHC, Béryl doit se déplacer vers l'est du Texas lundi, avant de continuer sa route vers le Mississippi et l'Ohio mardi et mercredi.

"Nous prévoyons un affaiblissement constant à rapide à mesure que (Béryl) se déplace vers l'intérieur des terres, et qu'il redevienne une tempête tropicale plus tard (lundi) puis une dépression tropicale mardi", a indiqué le service de prévisions.

Premier ouragan de la saison dans l'Atlantique, qui s'étend de début juin à fin novembre, Béryl est exceptionnellement puissant et précoce. Pour les scientifiques, le changement climatique, en réchauffant les eaux des océans, rend plus probable l'intensification rapide des tempêtes et augmente le risque d'ouragans.

