Redressement judiciaire des Grands Moulins de Strasbourg

Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire en cours, la société Grands Moulins de Strasbourg (Paris:GDMS) annonce qu’elle a été destinataire de plusieurs offres de reprise :

1. Une offre portant sur les actifs de GRANDS MOULINS DE STRASBOURG et les filiales de la société, en ce compris les titres de la SOCIETE DES MALTERIES D’ALSACE, de BOULANGERIE NEUHAUSER et de SMD PARTICIPATIONS ;

2. Une offre pour les titres de GMS ALIMENTAIRE et ses actifs d’exploitation et les titres de SMD PARTICIPATIONS (étant précisé que les titres des MOULINS PYRENEENS seraient ensuite revendus), cette offre pouvant être élargie à l’ensemble des actifs de GRANDS MOULINS DE STRASBOURG et GMS MEUNERIE ;

3. Une offre de reprise portant sur les actifs de GRANDS MOULINS DE STRASBOURG, en ce compris notamment le moulin de Strasbourg, l’activité de pâte d’arachide, les titres des sociétés GMS NEGOCE ALIMENTAIRE, GMS ALIMENTAIRE, GRANDS MOULINS AUBRY, SOCIETE DES MALTERIES D’ALSACE, NEUHAUSER, BANETTE et SMD PARTICIPATIONS ;

4. Une offre pour les titres de GMS ALIMENTAIRE et ses actifs d’exploitation ;

5. Une offre pour les actifs de GRANDS MOULINS DE STRASBOURG et GMS MEUNERIE portant sur la branche d’activité à destination des artisans boulangers ainsi que GRANDS MOULINS AUBRY.

Les candidats peuvent améliorer leurs offres jusqu’au 28 novembre 2018 en vue de l’audience fixée le 3 décembre 2018 devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg. La décision du Tribunal sera connue dans les jours suivants.

