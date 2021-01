Réduire les tarifs douaniers avec Pékin, bénéfique pour l'économie américaine

Washington (awp/afp) - Une réduction "même modérée" des droits de douane sur les produits chinois aurait un effet bénéfique sur la croissance économique et l'emploi aux Etats-Unis, selon un rapport publié par US-China business Council (USCBC), qui regroupe 200 entreprises américaines qui font des affaires avec la Chine.

"Dans notre scénario de désescalade de la guerre commerciale, où les deux gouvernements réduisent progressivement les taux de tarifs douaniers moyens à environ 12% (contre environ 19% maintenant), l'économie américaine génère 160 milliards de dollars supplémentaires de PIB réel au cours des cinq prochaines années et emploie 145.000 personnes supplémentaires d'ici 2025", selon ce rapport.

Intitulé "Un partenariat crucial à un moment critique", il a été réalisé par le cabinet d'études et de conseils Oxford Economics.

De plus, le revenu des ménages américains serait plus élevé de 460 dollars par ménage, en raison de l'augmentation de l'emploi et des revenus ainsi que de la baisse des prix puisque nombre de produits de consommation courante sont importés de Chine.

Ce rapport est publié alors que le président Joe Biden doit détailler jeudi prochain sa politique commerciale, le lendemain de son arrivée officielle à la Maison Blanche.

Ses commentaires sur les relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, qui se sont particulièrement dégradées sous le mandat de Donald Trump, sont très attendus.

Jusqu'à présent, le président élu a laissé entendre qu'il pourrait s'inscrire dans la continuité concernant la Chine alors que les inquiétudes sur la sécurité nationale sont partagées par les républicains et les démocrates.

Début décembre, Joe Biden avait lui-même souligné son intention de rester ferme avec la Chine en faisant front commun avec ses alliés historiques tels que l'Union européenne. Un changement de stratégie, en somme, plus que de politique.

Le rapport d'Oxford a aussi élaboré un scénario opposé incluant une escalade de la guerre commerciale et des liens bilatéraux qui continueraient de s'étioler.

"L'économie américaine produirait (alors) 1.600 milliards de dollars de moins au cours des cinq prochaines années et perdrait 732.000 emplois en 2022 et 320.000 emplois en moins en 2025", mettent en garde les auteurs.

Ils ont également calculé que d'ici la fin de 2025, les ménages américains verraient leurs revenus fondre de 6.400 dollars.

