Reelin' in the year : Le pivot de Powell, l'unité de la Fed et la guerre contre l'inflation

En mars, une guerre terrestre en Europe avait bouleversé les prévisions économiques et d'inflation ; en été, une accélération des pressions sur les prix avait anéanti les espoirs que seule une réponse modeste de la Fed serait nécessaire ; à l'automne, le désaccord public entre les responsables politiques avait pratiquement disparu.

Lorsque le président de la Fed, Jerome Powell, prononcera mercredi ce qui s'apparente à un discours de clôture de l'année à la Brookings Institution de Washington, il s'exprimera en tant que banquier central qui a commencé l'année 2022 du mauvais pied - "nous continuons de nous attendre à une baisse de l'inflation au cours de l'année", a-t-il déclaré le 26 janvier - et qui a mis en place le resserrement de la politique monétaire le plus rapide depuis 40 ans avec seulement deux désaccords et aucun depuis juin.

La guerre contre l'inflation est loin d'être gagnée, la mesure préférée de la Fed pour la hausse des prix étant toujours environ trois fois supérieure à l'objectif de 2 % de la banque centrale. Les analystes s'attendent à ce que Powell réaffirme mercredi que les coûts d'emprunt devront continuer à augmenter jusqu'à un point d'arrêt encore indéterminé, et y rester assez longtemps pour ralentir l'économie, augmentant probablement le taux de chômage dans le processus.

Mais il entre dans une phase qui pourrait bien déterminer la façon dont Powell est perçu dans le contexte des chefs de la Fed précédents comme Paul Volcker et Alan Greenspan, il reçoit à ce stade à la fois des "appuis" de la part des colombes qui reconnaissent qu'ils étaient en retard sur la courbe de l'inflation, et de la déférence de la part des faucons lorsqu'il s'agit de décisions de taux réunion par réunion.

" Honte à nous d'avoir commencé plus tard .... Tant mieux pour les dirigeants et les personnes qui le préconisaient avant moi", a déclaré le président sortant de la Fed de Chicago, Charles Evans, dans une interview à la veille de sa retraite, à propos des hausses de taux agressives de la banque centrale américaine cette année.

Après s'être battu avec ses collègues plus tôt cette année en faveur d'une augmentation plus rapide des taux et avoir fait dissidence une fois, le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré cette semaine qu'il "s'en remettrait au président quant à ... la façon dont il veut jouer la tactique" lors des prochaines réunions politiques où la Fed devrait augmenter les taux, mais par incréments plus petits que les mouvements de trois quarts de point de pourcentage effectués en juin, juillet, septembre et plus tôt ce mois-ci.

UN CONSENSUS DURABLE

Le panel de Brookings sera probablement la dernière intervention publique de Powell avant la réunion des 13 et 14 décembre, au cours de laquelle les responsables devraient approuver une hausse des taux d'un demi-point de pourcentage qui portera le resserrement total de la politique cette année à 4,25 points de pourcentage, y compris la hausse de 25 points de base du 16 mars.

Il s'agit de la plus forte hausse des taux américains sur une période de neuf mois depuis que Volcker a lutté contre une inflation encore plus élevée au début des années 1980. Bien que Volcker soit crédité d'avoir contribué à inaugurer une ère de hausse modérée des prix aux États-Unis, cela ne s'est pas produit sans l'opposition des présidents des banques régionales de la Fed et des membres du Conseil des gouverneurs de la Fed. Selon les données publiées par la Fed de Saint-Louis, les dissidences sur les décisions politiques ont atteint en moyenne une douzaine par an pendant les six années complètes où Volcker a dirigé la banque centrale.

En ce qui concerne les dirigeants de la Fed qui ont géré la crise plus récemment, Ben Bernanke a eu environ une dissidence par réunion de 2009 à 2013, alors qu'il mettait en place des programmes tels que l'achat massif d'obligations dans le sillage de la crise économique de 2007-2009.

Powell, qui a marqué cette année une décennie depuis sa nomination en tant que gouverneur de la Fed et dont le second mandat en tant que chef de la Fed s'étend jusqu'en 2026, a supervisé des décisions divisées. En septembre 2019, lorsque la Fed a réduit les taux d'un quart de point de pourcentage en raison de l'affaiblissement de l'économie mondiale, trois rares décideurs étaient en désaccord - un en faveur d'une réduction plus importante et deux qui ne voulaient aucun changement.

Mais tout au long d'une année marquée par des désaccords sur la manière de lire les données et de calibrer la réponse de la banque centrale, avec une incertitude quant aux risques de différentes décisions de la Fed, y compris les craintes d'une récession, Powell a construit ce qui s'est avéré être un consensus durable autour de deux thèmes : Un engagement à ramener l'inflation vers l'objectif de 2 % de la Fed, et un argument à plus long terme selon lequel le second mandat de la banque centrale, à savoir l'emploi maximum, était mieux servi en maîtrisant les prix.

Au fur et à mesure que l'inflation s'est accélérée et que la banque centrale a procédé à ses premières hausses de taux de 75 points de base depuis le début des années 1990, les arguments encore avancés par certains responsables au printemps - selon lesquels la Fed devrait éviter les hausses "irréfléchies" par exemple - se sont estompés au profit des phrases et de la logique utilisées par Powell lors de ses conférences de presse post-réunion.

Dans une récente interview accordée à Bloomberg, Lael Brainard, vice-présidente de la Fed, a déclaré qu'il continuait d'y avoir "des discussions saines tenant compte de tous les jugements compliqués" qui entrent en ligne de compte dans l'élaboration de la politique du Federal Open Market Committee (FOMC), mais qu'en fin de compte "il y a un accord très fort entre les membres du comité sur la nécessité de faire preuve de détermination" dans la lutte contre l'inflation.

L'année prochaine pourrait mettre cet accord à l'épreuve.

Dans le meilleur des cas, l'inflation continue de baisser et les responsables de la Fed, qu'ils soient faucons ou colombes, s'alignent sur un point d'arrêt pour le taux directeur qui n'entraîne pas une forte hausse du chômage.

Mais si l'inflation s'avère difficile à maîtriser, des fissures pourraient apparaître, car les responsables politiques voient des compromis plus directs entre les mesures nécessaires pour faire baisser l'inflation et le coût payé en termes de douleur accrue pour les travailleurs américains.

Le consensus actuel "porte essentiellement sur les circonstances ... Ce que la Fed doit faire a été très clair", a déclaré Alan Blinder, ancien vice-président de la Fed et actuel professeur d'économie à l'université de Princeton, lors d'un récent séminaire Brookings. "Nous arrivons peut-être à un point où les membres du FOMC ne sont pas tous d'accord .... Je ne pense pas que ce soit trop loin dans le futur".