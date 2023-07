BANGUI, 30 juillet (Reuters) - La population centrafricaine se prononce dimanche sur un référendum constitutionnel qui, s'il est adopté, pourrait supprimer la limite du nombre de mandats présidentiels et permettre au président Faustin-Archange Touadera de briguer un troisième mandat en 2025.

Faustin-Archange Touadera a été élu pour la première fois en 2016 pour un mandat de cinq ans et a été réélu en 2020 pour ce qui était censé être son dernier mandat.

Le projet constitutionnel propose de supprimer la limitation du nombre de mandats présidentiels.

Les partis d'opposition et certains groupes de la société civile ont appelé au boycott du référendum, estimant qu'il était conçu pour maintenir Faustin-Archange Touadera au pouvoir à vie.

Ce pays enclavé, de la taille de la France et peuplé d'environ 5,5 millions d'habitants, est riche en minerais, notamment en or, en diamants et en bois. Depuis son indépendance de la France en 1960, il a connu des vagues d'instabilité, notamment des coups d'État et des rébellions.

Faustin-Archange Touadera, mathématicien de formation âgé de 66 ans, a réprimé les groupes rebelles qui contrôlent des poches du pays depuis que l'ancien président François Bozizé a été chassé par une autre rébellion en 2013.

Faustin-Archange Touadera s'est tourné en 2018 vers la Russie pour obtenir de l'aide dans la lutte contre les rebelles. Depuis lors, plus de 1.500 soldats, y compris des instructeurs et des entrepreneurs militaires privés du groupe russe Wagner, ont été déployés dans le pays aux côtés de l'armée nationale. (Judicael Yongo ; version française Nicolas Delame)