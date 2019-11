Reflex Boutique : Leader de la vente de Carrelage, Parquet et Salle de bain à prix d'usine !

Si au commencement, Reflex Boutique était une boutique de décoration et d’aménagement de la maison présente exclusivement sur Internet, ce n'est plus le cas à l'heure actuelle puisqu'elle a ouvert sa première boutique physique et ce à quelques pas de Toulouse. C'est en effet à Portet-sur-Garonne que se trouve son magasin, au sein duquel il est possible de découvrir tous les produits présents sur le site web de l'entreprise. De cette façon, chacun est libre d'observer ou même de toucher les différents produits (carrelage, parquet flottant, salle de bains, …) afin de se faire une idée plus précise de leurs qualités et du rendu pour ses futurs travaux.

Tous les avantages du site web en boutique

En passant commande par Internet, il est possible de bénéficier de nombreux avantages qui sont également disponibles au sein de la boutique physique. Chaque client peut ainsi profiter d'une livraison gratuite pour toute commande dépassant les 890 euros, ce qui est un atout non négligeable. Par ailleurs, les paiements en 3 fois sans frais sont également possibles.

Les échantillons gratuits sont remplacés par une découverte des produits en direct, ce qui est bien plus intéressant puisqu'il est ainsi possible d'observer une plus large palette de modèles et de couleurs en même temps. Comparer n'a jamais été aussi simple que dans la boutique physique de Reflex Boutique. Cela peut également permettre à chacun de trouver l'inspiration en déambulant au milieu des différents rayons. Grande et lumineuse, cette boutique est l'endroit idéal pour visualiser les futures rénovations au sein d'une maison ou encore pour choisir le futur sol des pièces de son logement.

Un accueil digne des plus grands magasins

En prenant rendez-vous au préalable, chaque client a l'opportunité de rencontrer un vendeur et conseiller expérimenté qui saura le diriger vers les produits les plus susceptibles de lui convenir. En effet, les employés de Reflex Boutique sont tous formés de façon à ce qu'ils puissent répondre aux nombreuses questions des potentiels acheteurs sur leurs travaux de décoration et d’aménagement des pièces de leur maison. Une relation de confiance pourra ainsi être rapidement établie et des solutions et réponses seront proposées pour tous les problèmes ainsi que les éventuelles interrogations.

Si la boutique virtuelle tient déjà toutes ses promesses, il va sans dire que la boutique physique suit le même chemin, grâce à son show-room parfaitement aménagé qui permet de découvrir les produits dans une ambiance agréable. Des espaces de rencontre ont même été installés afin que les visiteurs puissent discuter avec les vendeurs et conseillés sur les nouveaux produits.

Reflex Boutique est une entreprise spécialisée dans les salles de bains, les différents carrelages ainsi que les parquets, les vendeurs pourront donc aider les visiteurs et acheteurs à réaliser les choix les plus appropriés, en leur proposant des produits de haut de gamme à prix d’usine.

Une expertise reconnue en France et en Europe

Reflex Boutique a acquis avec le temps une notoriété européenne, cela étant en partie dû au fait que des livraisons sont possibles dans tous les pays d'Europe. Aujourd'hui, l'entreprise part à la conquête du marché physique et dispose déjà d'une solide réputation en raison de la qualité des produits qui sont vendus. Après avoir conquis le monde d'Internet, Reflex Boutique se diversifie et tente de gagner le cœur des habitants de l’agglomération toulousaine et des environs grâce à une boutique physique qui répond aux exigences d'une majorité de leurs Clients.