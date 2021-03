Réfrigérateurs et micro-ondes, autres victimes de la pénurie de puces

(Corrige le 2e paragraphe, dépêche initialement publiée le 29 mars)

par Josh Horwitz

SHANGHAI (Reuters) -La pénurie mondiale de puces électroniques, qui a bousculé les chaînes de production des constructeurs automobiles, empêche désormais les producteurs d'appareils électroménagers de répondre à la demande, selon le président de Whirlpool en Chine.

Le groupe américain, l'un des premiers fabricants au monde d'électroménager, a vu ses livraisons de puces être inférieures d'environ 10% à ses commandes en mars, a déclaré Jason Ai à Reuters.

"D'un côté, nous devons satisfaire la demande intérieure d'appareils, de l'autre côté, nous sommes confrontés à une explosion des commandes à l'exportation. En ce qui concerne les puces, pour ceux d'entre nous qui sont en Chine, c'était inévitable", a-t-il dit lors de l'Appliance and World Electronics Expo à Shanghai.

L'entreprise a eu du mal à se procurer suffisamment de microcontrôleurs, de simples processeurs qui font marcher plus de la moitié de ses produits, notamment les micro-ondes, les réfrigérateurs et les machines à laver.

Hangzhou Robam Appliances Co Ltd, un fabricant chinois d'appareils électroménagers comptant plus de 26.000 employés, a dû retarder de quatre mois la sortie d'une nouvelle hotte aspirante haut de gamme parce qu'il ne pouvait pas se procurer suffisamment de microcontrôleurs.

"La plupart de nos produits sont déjà optimisés pour une utilisation dans une maison intelligente, c'est pourquoi, bien sûr, nous avons besoin de beaucoup de puces", a déclaré Dan Ye, directeur marketing chez Robam.

Il a ajouté que l'entreprise avait trouvé plus facile de s'approvisionner en puces en Chine qu'à l'étranger, ce qui l'a incitée à réévaluer ses futurs approvisionnements.

La pénurie de puces, qui a commencé réellement à la fin du mois de décembre, a été provoquée en partie par les estimations erronées des constructeurs automobiles et par l'explosion des ventes de smartphones et d'ordinateurs portables, alimentée par la pandémie.

Elle a contraint les constructeurs automobiles, dont General Motors, à réduire leur production, et a augmenté les coûts pour les fabricants de smartphones tels que Xiaomi Corp.

(Josh Horwitz et la rédaction de Shanghai, version française Anait Miridzhanian, édité par Blandine Hénault)