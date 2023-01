Regardez qui est de retour

Le dollar est revenu en force en ce début d'année 2023 après une série de publications de données qui ont remis en question les attentes du marché quant à une baisse significative des taux de la Réserve fédérale dans le courant de l'année.

Les données sur les salaires prévues plus tard vendredi sont le principal facteur qui soulignera ou minera le mouvement de cette semaine.

L'euro a perdu 1,9 % par rapport au dollar cette semaine, et devrait connaître sa plus forte baisse en pourcentage depuis septembre, tandis que le dollar a également gagné 2,5 % sur le yen japonais, ce qui serait son plus grand gain depuis juin.

Le moteur le plus récent de ce mouvement a été les données sur l'emploi de jeudi qui ont montré que l'économie américaine restait forte, ce qui suggère que la préoccupation de la Fed concernant les marchés du travail tendus et son souci de supprimer l'inflation dureront plus longtemps.

Les données sur les salaires non agricoles, cependant, sont traditionnellement le rapport sur l'emploi le plus médiatisé. Étant donné que les données de vendredi sont les dernières avant la réunion de la Fed en février, elles seront, avec les chiffres de l'inflation de la semaine prochaine, cruciales pour guider la prochaine action de la Fed.

Un sondage Reuters auprès des économistes prévoit une augmentation de 200 000 emplois le mois dernier, après une hausse de 263 000 en novembre.

Les attentes en matière de taux évoluent déjà, et le taux final implicite de la Fed, selon les contrats à terme sur les taux "SOFR", est de nouveau supérieur à 5 % pour la première fois en un mois, et le nombre de réductions de taux prévues d'ici la fin de l'année est tombé à 33 points de base, son plus bas niveau depuis deux mois.

Le dollar a également de la marge pour remonter, notent les analystes de MUFG, après s'être affaibli au dernier trimestre de 2022 par rapport aux pics de plusieurs décennies contre la plupart des majors au troisième trimestre de l'année.

"La forte vente du dollar au quatrième trimestre a, selon nous, entraîné une sensibilité accrue aux signes de vigueur de l'économie américaine", disent-ils.

Après tout, à un niveau très superficiel, il semble qu'il y ait plus de place pour que le dollar gagne maintenant que lorsqu'il était à un sommet de 32 ans par rapport au yen et à son plus haut niveau jamais atteint par rapport à la livre sterling.

Cependant, alors que les marchés des devises peuvent avoir l'impression que le début de 2023 n'est qu'une répétition de 2022, les mouvements dans d'autres classes d'actifs ont été quelque peu différents.

Les rendements des obligations allemandes à 10 ans, qui servent de référence pour la zone euro au sens large, ont chuté de près de 30 points de base cette semaine grâce à des données d'inflation plus faibles dans plusieurs marchés européens.

Vendredi, ils se dirigeaient vers leur plus forte baisse hebdomadaire depuis fin octobre et, selon les données de Refinitiv, la plus importante en première semaine d'une année depuis 1977.

L'assouplissement des restrictions économiques en Chine, quant à lui, a permis à l'indice de référence Hang Seng de Hong Kong d'atteindre jeudi son plus haut niveau depuis juillet. Il s'est stabilisé vendredi.

GRAPHIQUE - Emplois non agricoles aux Etats-Unis - réel vs prévisions

GRAPHIQUE - Prévisions de réduction des taux de la Fed pour 2023

Principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de vendredi :

- Emplois non agricoles aux États-Unis (décembre)

- Cook, Bostic, Barkin et George de la Fed prennent tous la parole.

- Intervention de Lane de la BCE