Régime mondial de sanctions de l'UE en matière de droits de l'homme: déclaration du haut représentant au nom de l'Union européenne

À l'approche de la Journée des droits de l'homme, ce 10 décembre, l'Union européenne et ses États membres réaffirment leur ferme volonté de promouvoir et protéger les droits de l'homme dans le monde. La mise en place du régime mondial de sanctions de l'UE en matière de droits de l'homme constitue une initiative historique montrant combien l'UE est déterminée à renforcer son rôle dans la lutte contre les graves violations et atteintes dans le domaine des droits de l'homme dans le monde.

L'un des objectifs stratégiques de l'UE est de faire en sorte que chacun puisse effectivement jouir des droits de l'homme. Le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'état de droit et le respect des droits de l'homme sont autant de valeurs fondamentales de l'Union européenne et de la politique étrangère et de sécurité commune de l'UE.

Il incombe en premier lieu aux États de respecter, de protéger et de garantir l'application effective les droits de l'homme. La réalité est que, même en ce 21e siècle, nous sommes les témoins de graves violations et atteintes en matière de droits de l'homme dans plusieurs régions du monde - très souvent sans que cela ne porte à conséquence pour ceux qui en sont les auteurs. Le génocide, les crimes contre l'humanité, la torture, l'esclavage, les exécutions extrajudiciaires, les violences sexuelles et sexistes, les disparitions forcées, les arrestations ou détentions arbitraires et la traite des êtres humains sont des actes inacceptables. Mettre un terme aux violations et aux atteintes en matière de droits de l'homme dans le monde est une priorité essentielle pour l'UE. Le régime mondial de sanctions de l'UE en matière de droits de l'homme donne à l'UE un outil supplémentaire pour lui permettre de défendre plus concrètement et plus directement les droits de l'homme.

Le régime mondial de sanctions de l'UE en matière de droits de l'homme vise les personnes et entités responsables de violations ou d'atteintes graves dans le domaine des droits de l'homme, ou participant à de tels actes, ainsi que les personnes et entités qui leur sont associées. Il peut cibler des acteurs étatiques et non étatiques. Par conséquent, les auteurs de ces actes et leurs complices peuvent se voir interdire l'entrée sur le territoire de l'UE, leurs avoirs dans l'UE peuvent être gelés et il peut être interdit aux citoyens de l'UE de mettre à leur disposition des fonds et des ressources économiques.

Le régime mondial de sanctions de l'UE en matière de droits de l'homme ne vise pas un pays en particulier. Il peut s'attaquer aux violations et atteintes graves en matière de droits de l'homme partout dans le monde, même lorsque ces actes sont commis de part et d'autre des frontières. Il complète les régimes de sanctions géographiques visant à lutter contre les violations et les atteintes en matière de droits de l'homme.

Les sanctions ne peuvent à elles seules prévenir ou faire cesser ces actes. Elles visent à modifier le comportement d'un acteur et à décourager les violations et atteintes graves. Leur application sera cohérente avec l'approche globale de l'UE dans le domaine de la politique étrangère. Dans ce contexte, l'UE utilisera l'ensemble de ses instruments politiques et financiers pour faire progresser et protéger davantage les droits de l'homme, comme le prévoit le plan d'action en faveur des droits de l'homme et de la démocratie (2020-2024) qui a été récemment adopté.