Région de New York: l'activité manufacturière chute en avril à son plus bas

Washington (awp/afp) - L'activité manufacturière dans la région de New York a chuté en avril à son niveau le plus bas de l'histoire, sous l'effet de la pandémie, dont la région est l'épicentre aux Etats-Unis, selon l'indice mensuel Empire State publié mercredi.

L'indice est tombé à -78,2 points, "son plus bas niveau dans l'histoire de l'enquête - et de loin", précise dans le communiqué la Fed de New York, qui réalise cette enquête auprès des industriels de la région.

Le niveau le plus bas enregistré auparavant était de -34,3 points, pendant la récession de 2009, détaille la Fed de New York.

L'indice perd 57 points en avril par rapport à mars, et chute ainsi bien plus bas qu'attendu par les analystes, qui le voyaient s'établir à -32 points.

La région de New York est l'épicentre de la pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis.

La Fed dresse un tableau très sombre de la situation: "les nouvelles commandes et expéditions ont diminué à un rythme record. Les délais de livraison se sont allongés et les stocks ont chuté. Les niveaux d'emploi et la semaine de travail moyenne se sont tous deux contractés à un rythme record. (...) Les prix de vente ont légèrement diminué".

Toutefois, les industriels de la région restent optimistes, et s'attendent "à ce que les conditions soient légèrement meilleures dans six mois".

afp/rp