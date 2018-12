Règlement-livraison de l'augmentation de capital d'EOS imaging de 15 M entièrement souscrite par FOSUN PHARMACEUTICAL AG

Regulatory News:

EOS imaging (Paris:EOSI) (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Eligible PEA - PME), pionnier de l’imagerie médicale orthopédique 2D / 3D, avait annoncé dans un communiqué du 7 décembre 2018 la réalisation d'une augmentation de capital (l' « Augmentation de Capital ») d'un montant de 15.061.856,13 euros, par émission de 3.446.649 actions nouvelles pour un prix de souscription de 4,37 euros chacune entièrement souscrite par Fosun Pharmaceutical AG, une filiale indirecte de Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (Fosun Pharma, stock code: 600196.SH, 02196.HK).

EOS annonce aujourd'hui le succès des opérations de règlement-livraison de l'Augmentation de Capital aux termes desquelles le capital social d'EOS imaging est de 261.304,07 euros divisé en 26.130.407 actions. Les actions nouvelles sont assimilables aux actions existantes d'EOS imaging et sont admises ce jour aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris sous le numéro ISIN FR0011191766 – EOSI.

Fosun Pharma, à travers Fosun Pharmaceutical AG, détient désormais environ 13,2% du capital et des droits de vote d'EOS imaging (sur une base non diluée et tenant compte du capital et des droits de vote d'EOS imaging à la date du présent communiqué), et devient à ce titre le premier actionnaire d'EOS imaging.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.eos-imaging.com.

EOS imaging a été sélectionné pour intégrer le nouvel indice EnterNext© PEA-PME 150, composé de 150 entreprises françaises, cotées sur les marchés d’Euronext et d’Alternext à Paris.

EOS imaging est coté sur le Compartiment C d’Euronext Paris

ISIN : FR0011191766 – Mnémo : EOSI

À propos d’EOS imaging

EOS imaging conçoit, développe et commercialise EOS®, une solution d'imagerie médicale innovante dédiée aux pathologies ostéo-articulaires et à l'orthopédie, qui associe équipement et services dans un marché évalué à environ 2 milliards de dollars par an. Avec plus de 280 systèmes EOS® installés, représentant environ un million d'examens annuels, la société est actuellement présente dans 33 pays, dont les États-Unis (approbation FDA), le Japon, la Chine et l'Union Européenne (marquage CE). En 2017, le chiffre d’affaires d’EOS imaging s’est élevé à 37,1 M€. Le taux de croissance annuel moyen (CAGR) sur la période 2012-2017 est de 32%.

www.eos-imaging.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181211005820/fr/