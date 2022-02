Réglez la question du transport avant le coup d'envoi

Prévoyez un moyen sobre de rentrer à la maison

OAKVILLE, Ontario, 10 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Savez-vous comment vous rentrerez à la maison dimanche après le match de championnat entre les Rams de Los Angeles et les Bengals de Cincinnati ? Si vos plans pour le Super Bowl incluent la consommation d’alcool, de cannabis ou d’autres drogues, MADD Canada vous implore de prévoir un moyen sobre et sécuritaire de rentrer à la maison.



« Le meilleur plan de match pour tous les partisans du Super Bowl est de laisser l’auto à la maison et de prévoir des déplacements en toute sobriété, a expliqué Jaymie-Lyne Hancock, présidente nationale de MADD Canada. Il est trop dangereux, pour vous, vos passagers et les autres usagers de la route de conduire avec les capacités affaiblies — cela n’en vaut tout simplement pas le risque. »

Bien que la plupart des gens agissent de manière responsable et prévoient des moyens de transport sobres et sécuritaires lorsqu’ils consomment de l’alcool, du cannabis ou d’autres drogues, de nombreux Canadiens et Canadiennes continuent de faire fi des risques et de la loi. Les statistiques les plus récentes de MADD Canada démontrent que près de 87 000 suspensions de permis provinciales de courte durée et accusations de conduite avec capacités affaiblies portées en vertu de la loi fédérale sont imposées chaque année. Cela représente en moyenne 10 accusations et suspensions de permis par à chaque heure.

Bien que les célébrations entourant le Super Bowl continuent d’être plus petites que d’habitude en raison de la pandémie, les risques de conduite avec les capacités affaiblies ne sont pas moindres pour autant. Nous pouvons tous contribuer à la sécurité routière en suivant ces quelques consignes :

Ne conduisez jamais avec les capacités affaiblies. Faites appel à Uber, un taxi ou le transport collectif, choisissez un conducteur désigné ou appelez un ami sobre ou un membre de la famille.





Ne vous laissez jamais reconduire par un conducteur aux capacités affaiblies par l’alcool, le cannabis ou d’autres drogues.





Appelez le 911 si vous voyez un conducteur dont les capacités semblent être affaiblies.



Nous invitons toute personne à la recherche d’un moyen sécuritaire, fiable et sobre de rentrer à la maison en un clic à faire l’essai d’Uber — l’application officielle de transport désigné de MADD Canada. Rendez-vous sur https://www.uber.com/ca/fr-ca/ pour en savoir davantage.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime violent. Représenté par des groupes bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en apprendre davantage.