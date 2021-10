Regroupement des actions Groupe Flo

Prise d’effet

Regulatory News:

Groupe Flo (Paris:FLO) annonce la finalisation ce jour de l’opération de regroupement de la totalité de ses actions en circulation, par échange de 100 actions de 0,05 euro de valeur nominale par 1 action de 5,00 euros de valeur nominale.

Prise d’effet du regroupement

Le regroupement des actions composant le capital social de Groupe Flo décidé par l’assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2021 (26ème résolution), à raison d’une (1) action nouvelle à émettre, d’une valeur nominale de 5,00 euros, pour cent (100) actions actuelles à regrouper d’une valeur nominale de 0,05 euro chacune, a pris effet ce jour.

Les actions anciennes Groupe Flo de 0,05 euro de valeur nominale (ISIN FR0004076891) ont été radiées du marché Euronext Paris le 6 octobre 2021, après clôture, et ont été remplacées par les actions Groupe Flo nouvelles de 5,00 euros de valeur nominale (ISIN FR0014004X25) à compter de ce jour, avant ouverture. Le code mnémonique (FLO) reste inchangé.

A l’issue de cette opération, le capital social de Groupe Flo, d’un montant de 38 257 860 euros, est désormais composé de 7 651 572 actions de 5,00 euros de valeur nominale chacune.

Il est rappelé que les actions nouvelles qui n’auront pas pu être attribuées individuellement et correspondant à des droits formant rompus seront vendues en bourse et le produit de vente sera réparti proportionnellement aux droits formant rompus entre les titulaires desdits droits, ce sous 30 jours. Conformément à son engagement, la société Bertrand Restauration acquerra, au prix unitaire de 18 euros, les actions nouvelles formant rompus qui n’auront pas été cédées sur le marché à un prix au moins égal au prix ainsi offert, ce qui assure ainsi à chaque actionnaire concerné une indemnisation de 0,18 euro par action ancienne formant rompu non échangée, soit le prix unitaire retenu dans le cadre de l’augmentation de capital objet des 24ème et 25ème résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2021.

Pour plus d’information sur les modalités du regroupement, les actionnaires sont invités à consulter les communiqués de presse des 29 juillet1 et 4 août 20212, disponibles sur le site internet de Groupe Flo (http://www.groupeflo.com/finances/actualites), ainsi que l’avis de regroupement d’actions publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 16 août 20213.

Reprise de la faculté d’exercice des options de souscription d’actions – Entrée en vigueur de l’ajustement de la parité et du prix d’exercice

Il est rappelé que4 :

la faculté d’exercice des options de souscriptions d’actions en cours de validité, qui avait été suspendue à compter du 12 août 2021 (à 0h00), reprendra le 11 octobre 2021 (à 0h00) ;

l’ajustement de la parité d’exercice et du prix d’exercice des options de souscription d’actions en cours de validité, selon un ratio de 100, décidé par le conseil d’administration, entrera corrélativement en vigueur.

Calendrier

Chiffre d’affaires à fin septembre 2021 : 4 novembre 2021 (après bourse).

À propos de Groupe Flo

Groupe Flo est un groupe de restauration commerciale structuré autour de 123 restaurants détenus en propre ou en franchise au 1er juillet 2021. Le groupe est présent sur le marché de la restauration avec principalement l’enseigne Hippopotamus, des brasseries historiques et des concessions.

L’action de Groupe Flo est cotée sur Euronext Paris SA (FR 0014004X25). Toutes les publications financières du groupe sont en ligne sur son site Internet (www.groupeflo.com), rubrique « Finance, Actualités et Communiqués », et notamment son Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des Marchés le 29 avril 2021 sous le numéro D.21-0388.

