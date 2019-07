Rehn dans la course pour succéder à Lagarde au FMI

26 juillet (Reuters) - Olli Rehn, le gouverneur de la banque centrale finlandaise, a fait savoir qu'il était candidat pour occuper le siège de directeur général du Fonds monétaire international (FMI) en remplacement de Christine Lagarde.

"On m'a demandé de me lancer pour le poste de chef du FMI", déclare Olli Rehn, cité vendredi par le quotidien finlandais Helsingin Sanomat. "Après avoir étudié cette demande, j'ai répondu que j'était prêt à être candidat. C'est un défi mais aussi une tâche très intéressante et très motivante."

Le conseil d'administration du FMI se réunira "très bientôt" pour discuter de la procédure de sélection d'un nouveau directeur général en remplacement de Christine Lagarde, désignée pour prendre la présidence de la Banque centrale européenne (BCE), a fait savoir l'institution.

Mario Draghi, le président sortant de la BCE, a exclu jeudi de briguer le poste après que l'hebdomadaire allemand WirtschaftschaftsWoche a rapporté que la France voulait en faire le candidat de l'Europe.

(Tarmo Virki, Patrick Vignal pour le service français)