Remake AM obtient le Label ISR pour Remake Live

Remake a obtenu le label ISR du ministère de l'Économie, des finances et de la relance, pour sa SCPI Remake Live. Ce label confirme la démarche ISR de Remake Live. La société de gestion s'engage en effet pour un développement juste et durable, tant sur un plan environnemental que social. Sa démarche d'amélioration continue des immeubles détenus s'articule autour de trois axes : environnemental, social, gouvernance (ESG).



Remake met ainsi en oeuvre une démarche responsable au travers de laquelle une évaluation est effectuée en amont de chaque acquisition pour le compte de la SCPI Remake Live.



Cette évaluation sera fondée sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).



Une notation initiale, basée sur 18 à 23 indicateurs ESG, s'accompagnera d'un plan d'actions à mettre en place sur les trois ans à venir. Ce plan d'action regroupe l'ensemble des démarches que Remake entreprendra afin d'améliorer les performances énergétiques des bâtiments, améliorer le confort des locataires, et faire adhérer les parties prenantes clés à sa démarche ESG.



La mesure de ces actions interviendra lors de la notation annuelle des immeubles.



Dans ce cadre et par souci de transparence, Remake Live publiera des reportings réguliers (trimestriels et annuels) sur sa démarche ainsi que les actions menées sur son portefeuille d'actifs.



Nicolas Kert, président de Remake a précisé : " la démarche d'amélioration voulue par le label ISR nous a semblé naturelle, évidente. Remake Live accompagne le développement des métropoles et leurs territoires périphériques sur le long terme. Ce développement passe naturellement par une mise aux standards de l'immobilier existant car entretenir un immeuble, c'est aussi préserver sa valeur, pour le bien des utilisateurs, la protection des investisseurs et l'intérêt général..."





© AOF 2022