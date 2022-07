Remake : nouvelle acquisition à Lyon pour la SCPI Remake Live

Dans la continuité de ses premières acquisitions en France et en Espagne, Remake a acquis l'immeuble " Le Parks " dans le 9ème arrondissement de Lyon pour le compte de sa SCPI Remake Live. Cette acquisition s'inscrit dans un plan d'investissement de plus de 100 millions d'euros à déployer en 2022 pour Remake Live. L'ensemble immobilier, à usage principal de bureaux et d'activités, est situé au 51, avenue Rosa Parks au nord-ouest de Lyon, à l'entrée de la zone Techlid.



Développant près de 4.100 m² et 55 parkings sur une emprise foncière d'environ 4.800m², au sein du premier écoquartier de Lyon, il a été livré en 2018 par Fontanel Immobilier associé à la Caisse des Dépôts et Consignations et est à ce jour loué à 4 locataires. L'immeuble bénéficie d'une certification Breeam Very Good ainsi que de très bonnes prestations techniques.



L'acquisition a été faite sur la base d'un taux de rendement acte en main de 5,50% (rendement non garanti).



" Cet emplacement est caractéristique des convictions de Remake : investir en périphérie immédiate des grandes métropoles pour capturer des primes de risque plus élevées et des loyers compétitifs, favoriser le développement de ces territoires et rechercher une revalorisation potentielle à terme au travers de l'appréciation foncière", a commenté le directeur général de Remake, David Seksig.