Remake signe les deux premières acquisitions de sa SCPI Remake Live

Remake a réalisé ses deux premiers investissements pour le compte de la SCPI Remake Live. La société de gestion lancée par Nicolas Kert & David Seksig a acquis un premier ensemble immobilier de bureaux à Cergy-Pontoise. Cet ensemble est loué à Orange, locataire historique du site. Il a fait l'objet d'importants travaux visant à améliorer la signature énergétique de l'immeuble. L'acquisition a été faite sur un taux de rendement de 6,94% (le montant du capital investi, le rendement et la performance ne sont pas garantis).



La deuxième opération est une première acquisition pour la poche sociale de la SCPI. Remake Live a en effet acquis via Agarim (spécialiste du sourcing, de la structuration et de l'ingénierie d'opérations en démembrement de propriété), la nue-propriété de 40 logements étudiants (868 m²) au sein d'une opération en VEFA développée par Adim (Vinci).