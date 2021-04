Remboursement des opérations par carte bancaire contestées par les clients : les prestataires de services de paiement doivent améliorer leurs pratiques

COMMUNIQUE DE PRESSE

L'ACPR et la Banque de France invitent, par ailleurs, les professionnels à motiver davantage leurs décisions de refus et à renforcer l'information des clients, y compris à l'occasion de leurs campagnes de prévention contre la fraude, afin de faciliter les parcours de contestation d'une opération et de réclamation.

Avec le développement des paiements à distance favorisé par le contexte sanitaire, la Banque de France appelle à la mise en œuvre complète des exigences de sécurité relatives à l'authentification forte du payeur, conformément au plan de migration défini par l'Observatoire sur la sécurité des moyens de paiement. Les clients doivent, quant à eux, adopter rapidement ces nouveaux dispositifs d'authentification forte, afin de bénéficier de la sécurité renforcée qu'ils procurent.

