Rembourser la dette Covid à marche forcée serait une erreur, dit Macron

PARIS (Reuters) - Rembourser la dette Covid à marche forcée serait une erreur, a estimé jeudi Emmanuel Macron.

"Cette dette accumulée, nous la cantonnons et nous l'amortissons sur cinquante ans et je pense que ce serait une erreur complète de vouloir (la rembourser) à marche forcée", a dit le président de la République lors de la présentation de son programme pour un second mandat à la tête de l'Etat.

"Pourquoi ? Parce que nous avons à faire face à une situation macroéconomique exceptionnelle, la guerre, le retour de l'inflation, les grandes transitions climatiques, numériques et démographiques qui supposent des investissements publics massifs", a-t-il dit.

(rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)