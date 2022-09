Remco Evenepoel remporte la 18e étape

Le beurre et l'argent du beurre. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) a remporté ce jeudi 8 septembre la 18e étape du Tour d'Espagne entre Trujillo et l'Alto de Piornal. La course montagneuse du jour était destinée aux grimpeurs, avec trois ascensions de l'Alto de Piornal programmées en fin d'étape. Attaqué de toutes parts aujourd'hui, le coureur belge a de nouveau montré qu'il était le plus fort lors de cette Vuelta. Au duel avec Enric Mas (Movistar) lors du sprint final, Evenepoel a affirmé sa supériorité dans le dernier kilomètre pour empocher une deuxième victoire dans ce tour d'Espagne, après son succès lors de la 10e étape. Robert Gesink (Jumbo-Visma) complète le podium. Au classement général, le maillot rouge profite de la bonification pour prendre 2'07" d'avance sur Enric Mas, trois jours avant l'arrivée à Madrid. Troisième, Juan Ayuso est relégué à 5'14". Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) s'est quant à lui accaparé le maillot blanc à pois bleus après l'abandon de Jay Vine, victime d'une chute en début de course.

par Matthieu Cointe (iDalgo)