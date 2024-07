New York (awp/afp) - Le yen grimpe mercredi, profitant de la faiblesse du dollar, après un interview du candidat Donald Trump paru chez Bloomberg sur l'économie et des commentaires d'un dirigeant japonais.

La livre britannique quant à elle bénéficie d'une inflation tenace qui a jeté le doute sur une baisse de taux de la BoE en août. En outre, l'activité pourrait être dopée par la venue de Taylor Swift pour des concerts à Londres le mois prochain.

Vers 19H15 GMT, la monnaie japonaise cavalait à +1,37% face au billet vert, à 156,21 yens pour un dollar, et prenait 1,04% face à la devise européenne, à 170,82 yens pour un euro.

"Un interview de l'ancien président Trump a injecté de la volatilité sur le marché et mis la pression sur le dollar", a affirmé Shaun Osborne de Scotiabank.

Donald Trump a estimé que les Etats-Unis avaient "un gros problème de devises" et que "la force du dollar handicapait la compétitivité américaine".

Il a dénoncé "la faiblesse du yuan chinois et du yen qui avantage la Chine et le Japon", a résumé l'analyste de Scotiabank.

Pour Christopher Vecchio de Tastylive, la vigueur du yen ne reflète sans doute pas une intervention de la BoJ mais les crainte d'un retour d'"une guerre des droits de douane entre la Chine et les Etats-Unis", si le candidat républicain est élu.

"Un ralentissement du commerce mondial conduit à une aversion au risque" sur le marché, donc vers un intérêt pour la devise sûre qu'est le yen.

En outre, les remarques du ministre japonais du Numérique Kono Taro, qui a déclaré que la Banque du Japon (BoJ) devrait monter ses taux pour soutenir sa devise, ont également dopé la devise nippone.

De son côté, la livre montait de 0,24% à 1,3005 dollar.

Plus tôt dans la séance, la devise britannique a grimpé à un plus haut en près d'un an face au billet vert, à 1,3044 dollar, à la suite de la publication d'une inflation légèrement plus élevée que prévu en juin au Royaume-Uni, stable à 2% sur un an.

Pour Christopher Vecchio, une baisse des taux britanniques dès le mois prochain est moins probable.

L'inflation s'est révélée plus forte que prévu: cela ajoute à l'idée que la banque d'Angleterre ne pourra pas baisser les taux en août, surtout si la venue de Taylor Swift à Londres a un impact sur l'économie, a pronostiqué l'analyste.

La tournée de la star américaine entraîne dépenses et hausses de prix ce qui pourrait générer des données économiques plus fortes sur quelques semaines au Royaume-Uni.

Par ailleurs, l'or a atteint un nouveau record absolu mercredi, à 2.483,73 dollars l'once, mais ralentissait vers 19H30 GMT.

Cours de mercredi Cours de mardi 19H15 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0935 1,0899 EUR/JPY 170,82 172,58 EUR/CHF 0,9666 0,9740 EUR/GBP 0,8408 0,8400 USD/JPY 156,21 158,35 USD/CHF 0,8840 0,8936 GBP/USD 1,3005 1,2974

afp/rp