Londres (awp/afp) - Le yen remontait fortement mercredi, profitant de la faiblesse du dollar et de commentaires d'un dirigeant japonais, la livre bénéficiant, elle, d'une inflation stable jetant le doute sur une baisse de taux en août.

Vers 09H45 GMT (11H45 à Paris), la monnaie japonaise grimpait de 1,22% face au billet vert, à 156,44 yens pour un dollar, et prenait 0,82% face à la devise européenne, à 171,17 yens pour un euro.

Le yen profitait de la faiblesse généralisée du dollar en amont de plusieurs prises de parole de dirigeants de la Réserve fédérale (Fed), ainsi que de remarques du ministre japonais du Numérique Kono Taro, qui a déclaré que la Banque du Japon (BoJ) devrait monter ses taux pour soutenir sa devise.

"La monnaie est un problème pour le Japon", a déclaré cet ancien candidat à la direction du parti au pouvoir, mercredi sur Bloomberg TV. "Le yen est trop bon marché et nous devons le ramener" (à un niveau plus élevé, ndrl).

"La banque du Japon doit augmenter les taux d'intérêt", estime-t-il, car des taux d'intérêt bas "conduisent à la faiblesse du yen".

En outre, la monnaie japonaise était jusqu'ici dépréciée par la pratique du "carry trade", qui consiste à emprunter de l'argent dans une monnaie dont la banque centrale pratique des taux faibles -ici le yen- et à l'investir dans une devise adossée à un pays ou une zone monétaire où les rendements sont élevés, comme le dollar.

Mais "le carry trade sur le yen perd de son attrait", relèvent les analystes de la Société Générale alors que le marché attend "davantage de hausses de taux d'intérêt de la part de la Banque du Japon", mais aussi en raison de la volatilité du yen, dont les mouvements difficiles à prévoir découragent les investisseurs, suite à des soupçons d'intervention du Japon sur le marché des changes la semaine dernière.

De son côté, la livre montait de 0,48% à 1,3037 dollar.

La devise britannique a grimpé à un plus haut en près d'un an face au billet vert, à 1,3042 dollar, après la publication d'une inflation légèrement plus élevée que prévu en juin au Royaume-Uni, stable à 2% sur un an.

"Le rythme de l'inflation dans les services reste obstinément élevé à 5,7%, également inchangé sur le mois", ce qui pourrait faire hésiter le comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre à réduire de façon imminente les taux britanniques, estime Steve Clayton, d'Hargreaves Lansdown.

Les paris sur un assouplissement monétaire en août se sont en conséquence réduits, signale l'analyste.

[[ Cours de mercredi Cours de mardi

---------------------------------------

09H45 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,0942 1,0899

EUR/JPY 171,17 172,58

EUR/CHF 0,9711 0,9740

EUR/GBP 0,8393 0,8400

USD/JPY 156,44 158,35

USD/CHF 0,8875 0,8936

GBP/USD 1,3037 1,2974

]]

afp/ol