Rémy Cointreau : Assemblée Générale du 24 juillet 2018 Paiement du dividende en actions ou en numéraire

L’assemblée générale mixte des actionnaires de Rémy Cointreau (Paris:RCO) s’est réunie le 24 juillet 2018 à Paris, sous la présidence de M. Marc Hériard Dubreuil.

Cette assemblée a approuvé les comptes de l’exercice 2017-2018 et a fixé le montant du dividende à 1,65€ par action. Cette assemblée a décidé d’accorder à chaque actionnaire une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions pour la totalité du dividende mis en distribution.

Le dividende sera détaché le 31 juillet 2018 et mis en paiement à compter du 17 septembre 2018.

Les actionnaires qui souhaitent opter pour le paiement du dividende en actions disposeront d'un délai compris entre le 31 juillet 2018 et le 7 septembre 2018 inclus, pour en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier. Tout actionnaire qui n'aura pas exercé son option le 7 septembre 2018 à 17 heures au plus tard ne pourra recevoir le dividende lui revenant qu'en numéraire, à compter du 17 septembre 2018.

Le prix d'émission de l'action nouvelle est fixé à 101,11€.

Si le montant du dividende net auquel l’actionnaire a droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'actionnaire pourra obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant, le jour où il exerce son option, la différence en numéraire, ou recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur, complété d'une soulte en espèces.

Les actions nouvelles seront soumises à toutes les dispositions légales et statutaires et porteront jouissance à compter du 1er avril 2018, début de l’exercice en cours. Elles seront délivrées sous la forme nominative ou au porteur, au choix de l'actionnaire. Les actionnaires recevront de l'intermédiaire financier, chez lequel leurs titres se trouvent en compte, une demande d'instruction qu'ils devront lui retourner remplie et signée.

Les actions nouvelles feront l’objet d’une demande aux négociations d’Euronext Paris.

