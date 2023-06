Rémy Cointreau : Barclays reste à "Surpondérer" et abaisse son objectif de cours

Aujourd'hui à 11:14 Partager

Barclays reste à " Surpondérer " sur le titre Rémy Cointreau tout en réduisant son objectif de cours de 223 à 217 euros. "Après avoir revu à la hausse les prévisions de ventes pour l'exercice 2023, nous considérons la mise à jour de la rentabilité de la société comme rassurante et pensons qu'une combinaison solide de produits et de pays peut lui permettre d'atteindre ses objectifs pour 2030 plus tôt que prévu", a indiqué le bureau d'études.