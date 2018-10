Rémy Cointreau : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2018-19

(avril 2018 – septembre 2018)

Accélération de la croissance au 2ème trimestre

Objectifs annuels 2018-19 confirmés

Le chiffre d'affaires de Rémy Cointreau s’élève à 571,4 millions d'euros au 1er semestre de l’exercice 2018-19, en croissance publiée de 5,0% et en croissance organique (à devises et périmètre constants) de 7,7%. Ainsi, après un 1er trimestre en progression organique de 5,9%, le 2ème trimestre montre une accélération de la dynamique du groupe (+9,1%*).

La performance du 1er semestre s’appuie une nouvelle fois sur la croissance remarquable des Marques du Groupe (+8,9%*), et en particulier sur celle de la Maison Rémy Martin (+11,7%*) portée par des tendances toujours soutenues en Asie Pacifique, mais aussi par la vigueur du marché américain. La division Liqueurs & Spiritueux (+0,8%*) réalise un début d’année plus modéré, mais devrait bénéficier d’une belle accélération au cours du 2e semestre, portée par plusieurs campagnes de communication. Les Marques Partenaires poursuivent leur recul, en cohérence avec la stratégie du groupe de recentrage progressif sur ses marques propriétaires.

Au plan géographique, l’Asie Pacifique réalise une excellente performance au 1er semestre, grâce à la poursuite de tendances soutenues dans l’ensemble de la zone, et notamment en Grande Chine. Comme anticipé, la zone Amériques accélère au 2e trimestre, portée par la dynamique de nos marques de cognac, tandis que la fin de contrats de distribution de Marques Partenaires continue de peser sur la zone Europe, Moyen Orient & Afrique (EMEA).

Répartition des ventes par division :

Pré IFRS 15 Post IFRS 15 6 mois 6 mois Variation 6 mois (€ millions) au 30/09/18

au 31/12/14 au 30/09/17

au 31/12/14 Publiée Organique(*)

au 31/12/14 au 30/09/18 Maison Rémy Martin 398,0 367,0 8,5% 11,7% 359,6 Liqueurs & Spiritueux 127,1 129,2 -1,6% 0,8% 121,9 S/total Marques Groupe 525,1 496,1 5,8% 8,9% 481,5 Marques Partenaires 46,3 48,2 -4,0% -4,5% 45,5 Total 571,4 544,4 5,0% 7,7% 527,0

Maison Rémy Martin

La Maison Rémy Martin réalise un nouveau semestre en forte croissance (+11,7% en organique), grâce à la poursuite d’excellentes tendances en Grande Chine mais aussi dans les autres grands marchés de la zone Asie-Pacifique (Singapour, Australie, Japon) et dans le Travel Retail. Comme anticipé, la croissance de la zone Amériques a accéléré au 2ème trimestre et enregistre une belle performance, au sein d’une catégorie cognac toujours porteuse, notamment pour les qualités les plus haut de gamme. Au sein de la zone EMEA, les principaux marchés (Russie, Royaume Uni, Suisse, Inde) sont en progression soutenue.

La créativité des marques de la Maison et sa stratégie globale de montée en gamme a de nouveau porté ses fruits sur la période : la croissance organique de 11,7% se décompose en une progression des volumes de 6,4% et une contribution du mix et du prix pour 5,3%.

Liqueurs & Spiritueux

La division Liqueurs & Spiritueux réalise un début d’année en légère croissance (+0,8%*), mais devrait bénéficier d’une belle accélération au cours du 2e semestre, portée par plusieurs campagnes de communication.

Au cours du 1er semestre, la Maison Cointreau a déployé sa nouvelle campagne « The Art of the Mix » et des activations autour des 70 ans de la Margarita. La marque devrait ainsi profiter d’une accélération de ses ventes sur la 2ème partie de l’année. La Maison Metaxa a, pour sa part, lancé le 2ème opus de sa campagne « Don’t Drink it, Explore it » et célébré les 130 ans de la marque en Grèce cet été avec l’édition limitée AEN Cask No 2 (AEN signifiant « pour toujours » en grec).

La stratégie de montée en gamme chez Mount Gay et St-Rémy s’est traduite par de nouvelles baisses de volumes, mais de belles progressions en valeur à la caisse. Le gin The Botanist poursuit sa forte progression dans toutes ses zones géographiques et la croissance remarquable du pôle Whisky s’explique principalement par la performance de nos marques de single malt écossais et le succès de la nouvelle bouteille Port Charlotte.

Marques Partenaires

Le repli des ventes se poursuit (-4,5% en organique) sur la période, suite à l’arrêt de nouveaux contrats de distribution de marques partenaires. Le 2ème trimestre a néanmoins bénéficié du succès d’une opération promotionnelle ponctuelle aux Etats-Unis.

Perspectives 2018-19

Fort de ce bon 1er semestre, Rémy Cointreau confirme son objectif d’une croissance de son Résultat Opérationnel Courant sur l’exercice 2018-19, à devises et périmètre constants.

Annexes :

Chiffre d’affaires et croissance organique par activité

Ventes du 1er trimestre 2018-2019 (Avril-Juin 2018)

Pré-IFRS 15 Post-IFRS 15 En millions d’euros Publié 18-19 Devises 18-19 Organique 18-19 (*) Publié 17-18 Variation Publiée Variation Organique (*) Publié 18-19 A B C A/C-1 B/C-1 Rémy Martin 163,5 -10,5 174,0 156,6 4,4% 11,1% 147,0 Liqueurs & Spiritueux 57,8 -2,4 60,3 58,6 -1,3% 2,8% 55,3 S/total Marques Groupe 221,3 -12,9 234,3 215,2 2,8% 8,8% 202,3 Marques Partenaires 20,2 0,1 20,1 25,0 -19,2% -19,7% 20,0 Total 241,5 -12,8 254,4 240,2 0,5% 5,9% 222,2

Ventes du 2ème trimestre 2018-2019 (Juillet-Septembre 2018)

Pré-IFRS 15 Post-IFRS 15 En millions d’euros Publié 18-19 Devises 18-19 Organique 18-19 (*) Publié 17-18 Variation Publiée Variation Organique (*) Publié 18-19 A B C A/C-1 B/C-1 Rémy Martin 234,5 -1,5 236,0 210,3 11,5% 12,2% 212,6 Liqueurs & Spiritueux 69,2 -0,7 69,9 70,6 -1,9% -0,9% 66,6 S/total Marques Groupe 303,7 -2,1 305,9 280,9 8,1% 8,9% 279,3 Marques Partenaires 26,1 0,1 26,0 23,2 12,3% 11,8% 25,5 Total 329,8 -2,0 331,8 304,1 8,5% 9,1% 304,7

Ventes du 1er semestre 2018-2019 (Avril-Septembre 2018)

Pré-IFRS 15 Post-IFRS 15 En millions d’euros Publié 18-19 Devises 18-19 Organique 18-19 (*) Publié 17-18 Variation Publiée Variation Organique (*) Publié 18-19 A B C A/C-1 B/C-1 Rémy Martin 398,0 -12,0 410,0 367,0 8,5% 11,7% 359,6 Liqueurs & Spiritueux 127,1 -3,1 130,2 129,2 -1,6% 0,8% 121,9 S/total Marques Groupe 525,1 -15,1 540,1 496,1 5,8% 8,9% 481,5 Marques Partenaires 46,3 0,2 46,1 48,2 -4,0% -4,5% 45,5 Total 571,4 -14,8 586,2 544,4 5,0% 7,7% 527,0

Définitions des indicateurs alternatifs de performance

Le processus de gestion de Rémy Cointreau repose sur les indicateurs alternatifs de performance suivants, choisis pour la planification et le reporting. La direction du groupe estime que ces indicateurs fournissent des renseignements supplémentaires utiles pour les utilisateurs des états financiers pour comprendre la performance du groupe. Ces indicateurs alternatifs de performance doivent être considérés comme complémentaires de ceux figurant dans les états financiers consolidés et des mouvements qui en découlent.

Depuis le 1er avril 2018, le groupe Rémy Cointreau applique la norme « IFRS 15 - Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients ». Pour la transition, le groupe n’a pas opté pour l’application rétrospective. Ainsi, la période de comparaison (exercice 2017-18) n’a pas été retraitée et la croissance organique est calculée par rapport à un chiffre d’affaires hors impact d’application de IFRS 15. L’application de cette norme a principalement pour effet le reclassement de certains frais commerciaux (notamment des coûts promotionnels) en déduction du chiffre d’affaires. Son impact en année pleine est évalué à une réduction du chiffre d’affaires de l’ordre de 8% et un effet relutif de 1,5 points sur la marge opérationnelle courante.

Croissance organique du chiffre d’affaires

La croissance organique est calculée en excluant les impacts des variations des taux de change ainsi que des acquisitions et cessions.

L’impact des taux de change est calculé en convertissant le chiffre d’affaires de l'exercice en cours aux taux de change moyens de l'exercice précédent.

Pour les acquisitions de l'exercice en cours, le chiffre d’affaires de l’entité acquise est exclu des calculs de croissance organique. Pour les acquisitions de l'exercice précédent, le chiffre d’affaires de l’entité acquise est inclus dans l’exercice précédent, mais n’est inclus dans le calcul de la croissance organique sur l’exercice en cours qu’à partir de la date anniversaire d'acquisition.

Dans le cas d’une cession d’importance significative, on utilise les données après application d’IFRS 5 (qui reclasse systématiquement le chiffre d’affaires de l’entité cédée en « résultat net des activités cédées ou en cours de cession » pour l’exercice en cours et l’exercice précédent).

Cet indicateur permet de se concentrer sur la performance du groupe commune aux deux exercices, performance que le management local est plus directement en mesure d'influencer.

(*) La croissance organique est calculée à devises et périmètre constants

