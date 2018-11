Rémy Cointreau : Résultats du premier semestre 2018-19 (avril 2018 – septembre 2018) 0 22/11/2018 | 07:31 Envoyer par e-mail :

Croissance soutenue du Résultat Opérationnel Courant (+10,1%*)

Objectifs 2018-19 confirmés Regulatory News : A fin septembre 2018, le chiffre d'affaires de Rémy Cointreau (Paris:RCO) s’élève à 571,4 millions d'euros (proforma Pre-IFRS 15, 16 & 9), en croissance publiée de 5,0% et en croissance organique (à devises et périmètre constants) de 7,7%. Le Résultat Opérationnel Courant (ROC proforma) s’établit à 138,0 M€, en croissance publiée de 2,9%. En organique, le ROC progresse de 10,1%, grâce à une nouvelle hausse significative de la marge brute (+0,9 point), qui bénéficie de la dynamique de nos spiritueux d’exception (> USD50) ainsi qu’à une bonne maitrise des coûts centraux. Ces effets ont largement compensé une hausse notable des investissements en communication (+9,5%) et un renforcement continu des structures de distribution. Ainsi, la marge opérationnelle courante (proforma) atteint 24,1% à fin septembre, en hausse organique de 0,6 point. En publié, elle est en repli de 0,5 point après intégration d’effets devises défavorables. Hors éléments non-récurrents, le résultat net part du groupe (proforma) s’établit à 87,5 M€, en repli de 3.1% en publié, mais en croissance organique de +7,2%. Chiffres clés Proforma Pre-IFRS

15, 16 & 9 Post-IFRS

15, 16 & 9 Millions d’euros (M€) au 30/9/18 au 30/9/17 2017 Variation au 30/9/18 Publié Publié Publiée Organique* Publié Chiffre d'affaires 571,4 544,4 +5,0% +7,7% 527,0 Résultat Opérationnel Courant 138,0 134,1 +2,9% +10,1% 138,2 Marge opérationnelle courante 24,1% 24,6% -0,5pt +0,6pt 26,2% Résultat net part du groupe 85,4 89,2 (4,3%) +6,2% 87,5 Marge nette part du groupe 14,9% 16,4% -1,5pts -0,2pt 16,6% Résultat net hors HNR 87,5 90,3 (3,1%) +7,2% 89,6 Marge nette HNR 15,3% 16,6% -1,3pts -0,1pt 17,0% BPA part du groupe (€) 1,70 1,80 (5,2%) +5,1% 1,75 BPA hors éléments non récurrents (€) 1,75 1,82 (4,0%) +6,2% 1,79 Ratio dette nette /EBITDA 1,17 1,66 -0,49pt - 1,21 Résultat Opérationnel Courant par division Proforma Pre-IFRS

15, 16 & 9 Post-IFRS

15, 16 & 9 Millions d’euros (M€) au 30/09/2018 au 30/09/2017 Variation au 30/09/2018 Publié Publié Publiée Organique* Publié Maison Rémy Martin 119,5 115,5 +3,5% +11,3% 119,5 Marge % 30,0% 31,5% -1,5pts -0,2pt 33,2% Liqueurs & Spiritueux 20,6 22,5 (8,2%) (6,0%) 20,6 Marge % 16,2% 17,4% -1,2pts -1,2pts 16,9% S/total marques du Groupe 140,2 138,0 +1,6% +8,5% 140,2 Marge % 26,7% 27,8% -1,1pts -0,1pt 29,1% Marques partenaires 2,8 2,5 +10,8% +14,4% 2,8 Marge % 6,0% 5,2% +0,8pt +1,0pt 6,1% Frais holding (5,0) (6,4) (22,5%) (23,3%) (4,7) Total 138,0 134,1 +2,9% +10,1% 138,2 Marge % 24,1% 24,6% -0,5pt +0,6pt 26,2% La Maison Rémy Martin La Maison Rémy Martin réalise un semestre en forte croissance (+11,7%*), grâce à la poursuite d’excellentes tendances en Asie-Pacifique, aussi bien en Grande Chine qu’à Singapour, Australie, Japon et Travel Retail Asie. La zone Amériques continue de bénéficier de tendances porteuses pour le cognac haut de gamme et le succès de l’édition limitée VSOP avec Matt W. Moore. Au sein de la zone EMEA, les principaux marchés (Russie, Royaume Uni, Suisse, Inde) sont aussi en progression. La stratégie globale de montée en gamme a de nouveau porté ses fruits sur la période : la croissance organique de 11,7% se décompose en une progression des volumes de 6,4% et une contribution du mix et du prix pour 5,3%. Le Résultat Opérationnel Courant atteint 119,5 M€, en croissance organique de 11,3% et la marge opérationnelle courante s’établit à 30,0%, en léger repli organique de 0,2 point. L’évolution de la marge s’explique par une augmentation significative des investissements en communication (+12,5%*) et la poursuite du renforcement des structures de distribution sur la période. Ces derniers ont compensé les effets prix et mix très favorables sur la marge brute (en croissance organique à deux chiffres). Liqueurs & Spiritueux La division Liqueurs & Spiritueux réalise un début d’année en légère croissance (+0,8%*), mais devrait accélérer au cours du 2e semestre, portée par plusieurs campagnes de communication. Au cours du 1er semestre, la Maison Cointreau a déployé sa nouvelle campagne « The Art of the Mix » et des activations autour des 70 ans de la Margarita. La marque devrait ainsi profiter d’une accélération de ses ventes sur la fin de l’année. La Maison Metaxa a, pour sa part, lancé le 2ème opus de sa campagne « Don’t Drink it, Explore it » et célébré les 130 ans de la marque en Grèce cet été avec l’édition limitée AEN Cask No 2 (AEN signifiant « pour toujours » en grec). La stratégie de montée en gamme chez Mount Gay et St-Rémy s’est traduite par de nouvelles baisses de volumes, mais de belles progressions en valeur à la caisse. Le gin The Botanist poursuit sa forte progression dans toutes ses zones géographiques et la croissance remarquable du pôle Whisky s’explique principalement par la performance de nos marques de single malt écossais et le lancement de la nouvelle bouteille Port Charlotte. Le Résultat Opérationnel Courant s’élève à 20,6 M€, en recul organique de 6,0%. Cette tendance s’explique par une hausse sensible des investissements en communication et en structures de distribution, tandis que la marge brute montre une bonne résilience. La marge opérationnelle courante s'établit à 16,2% à fin septembre, en baisse de 1,2 points, en organique. Marques Partenaires Les ventes sont en repli organique de 4,5% sur la période, suite à l’arrêt de nouveaux contrats de distribution de marques partenaires. Le 2ème trimestre a néanmoins bénéficié du succès d’une opération promotionnelle ponctuelle aux Etats-Unis. Le Résultat Opérationnel Courant s’élève à 2,8 M€, en progression organique de 14,4%. Résultats consolidés Le Résultat Opérationnel Courant (proforma) s’élève à 138,0 M€, en croissance publiée de 2,9% et de 10,1% en organique. Le ROC a été pénalisé par des effets de change défavorables sur le semestre, à hauteur 9,6 M€ : le cours moyen de conversion euro-dollar s’est détérioré sur la période (1,18 contre 1,14 au 30 septembre 2017), et le cours moyen d’encaissement (lié à la politique de couverture du groupe) s’est élevé à 1,19 sur la période, contre 1,16 au 30 septembre 2017. Ainsi, la marge opérationnelle courante est en repli de 0,5 point à 24,1% sur le 1er semestre (+0,6 point en organique). Le résultat opérationnel (proforma) s’élève à 140,0 M€, après prise en compte d’un produit net opérationnel de 2,0 M€, essentiellement lié à des cessions d’actifs immobiliers non stratégiques. Le résultat financier (proforma) est une charge nette de 19,6 M€ sur la période. Sa hausse par rapport à l’année dernière s’explique essentiellement par deux facteurs : une charge non-récurrente de 5,2M€ liée au remboursement anticipé du prêt vendeur par le groupe EPI (écart entre la valeur de ce prêt au bilan et le montant du remboursement) et un résultat de change latent (valorisation du portefeuille d’instruments de couverture sur les flux futurs) négatif pour 2,8M€. Le coût de l’endettement financier brut est en légère baisse, grâce à une dette moyenne plus faible sur la période. La charge d’impôt (proforma) s’élève à 35,0 M€ (stable par rapport à l’année dernière) soit un taux effectif de 29,0% (29,1% hors éléments non-récurrents), en hausse par rapport au taux de septembre 2017 (27,9% en publié et 27,8% hors éléments non récurrents), conséquence de l’évolution géographique des résultats. Ainsi, le résultat net part du groupe (proforma) affiche un repli de 4,3% en publié, à 85,4 M€. Hors éléments non récurrents, le résultat net part du groupe (proforma) ressort à 87,5 M€, en baisse de 3,1% (+7,2% en organique). Hors éléments non récurrents, le résultat net par action (proforma) s’élève à 1,75€ (-4,0% en publié et +6,2% en organique). La dette nette (proforma pre-IFRS 16) s’établit à 303,9 M€, en hausse de 21,1 M€ par rapport à mars 2018 (pic saisonnier du besoin en fond de roulement), mais en baisse de 126,7 M€ par rapport à son niveau de septembre 2017. Ceci s’explique essentiellement par la baisse des décaissements liés au paiement du dividende (paiement en action largement choisi par les actionnaires) et au remboursement anticipé du prêt vendeur par le groupe EPI. Ainsi, le ratio bancaire « dette nette/EBITDA » (proforma) montre une nouvelle amélioration à 1,17 (1,21 Post-IFRS 15, 16 et 9) contre 1,66 à fin septembre 2017. Evènements financiers récents Le 24 juillet 2018, l’assemblée générale des actionnaires a approuvé le versement d’un dividende ordinaire de 1,65€ par action au titre de l’exercice 2017-18, avec l’option d’un paiement intégral en actions. 89% des droits ont été exercés par les actionnaires en faveur d’un paiement en actions. Le 1er août 2018, un programme de rachat d’actions a été mis en œuvre, pour un nombre maximal de 1 million d’actions. Ce programme expirera au plus tard le 30 avril 2019. Perspectives 2018-19 Au terme de ce premier semestre, Rémy Cointreau confirme son objectif d’une croissance de son Résultat Opérationnel Courant sur l’exercice 2018-19, à devises et périmètre constants (sur la base d’un proforma Pre-IFRS 15, 16 & 9). ANNEXES Chiffre d’affaires et Résultat Opérationnel Courant par division Proforma Pre-IFRS 15, 16 & 9 Post-IFRS 15, 16 & 9 Millions d’euros (M€) au 30/09/18 au 30/09/17 2017 Variation au 30/09/18 Publié Organique* Publié Publiée Organique* Publié A B C A/C-1 B/C-1 Chiffre d’affaires Maison Rémy Martin 398,0 410,0 367,0 8,5% 11,7% 359,6 Liqueurs & Spiritueux 127,1 130,2 129,2 (1,6%) 0,8% 121,9 S/total Marques Groupe 525,1 540,1 496,1 5,8% 8,9% 481,5 Marques Partenaires 46,3 46,1 48,2 (4,0%) (4,5%) 45,5 Total 571,4 586,2 544,4 5,0% 7,7% 527,0 Résultat Opérationnel Courant Maison Rémy Martin 119,5 128,5 115,5 3,5% 11,3% 119,5 Marge % 30,0% 31,3% 31,5% -1,5pt -0,2pt 33,2% Liqueurs & Spiritueux 20,6 21,2 22,5 (8,2%) (6,0%) 20,6 Marge % 16,2% 16,2% 17,4% -1,2pts -1,2pts 16,9% S/total Marques Groupe Groupe 140,2 149,7 138,0 1,6% 8,5% 140,2 Marge % 26,7% 27,7% 27,8% -1,1pts -0,1pt 29,1% Marques partenaires 2,8 2,9 2,5 10,8% 14,4% 2,8 Marge % 6,0% 6,2% 5,2% +0,8pt +1,0pt 6,1% Frais holding (5,0) (5,0) (6,4) (22,5%) (23,3%) (4,7) Total 138,0 147,6 134,1 2,9% 10,1% 138,2 Marge % 24,1% 25,2% 24,6% -0,5pt +0,6pt 26,2% Compte de résultat synthétique Proforma Pre-IFRS 15, 16 & 9 Post-IFRS 15, 16 & 9 Millions d’euros (M€) au 30/09/18 au 30/09/17 Variation Publié Organique* Publié Publiée Organique* Publié A B C A/C-1 B/C-1 Chiffre d'affaires (CA) 571,4 586,2 544,4 +5,0% +7,7% 527,0 Marge brute 385,3 399,1 365,8 +5,3% +9,1% 329,1 MB/CA 67,4% 68,1% 67,2% +0,2pt +0,9pt 62,5% Résultat Opérationnel Courant 138,0 147,6 134,1 +2,9% +10,1% 138,2 ROC/CA 24,1% 25,2% 24,6% -0,5pt +0,6pt 26,2% Autres produits et charges opérationnels 2,0 2,0 (1,8) - - 2,0 Résultat opérationnel 140,0 149,6 132,3 +5,8% +13,1% 140,3 Résultat financier (19,6) (16,1) (8,8) +123,8% +83,9% (16,7) Impôts sur les bénéfices (35,0) (38,8) (34,5) +1,4% +12,5% (36,1) Taux d’impôt 29,0% 29,0% 27,9% - - 29,2% Quote-part des entreprises associées 0,0 0,0 0,2 - - 0,0 Minoritaires (0,0) (0,0) (0,1) - - (0,0) Résultat net part du groupe 85,4 94,7 89,2 (4,3%) +6,2% 87,5 Résultat net hors éléments non récurrents 87,5 96,8 90,3 (3,1%) +7,2% 89,6 RN (hors éléments non-récurrents)/CA 15,3% 16,5% 16,6% -1,3pt -0,1pt 17,0% Bénéfice Par Action -- part du groupe (en €) 1,70 1,89 1,80 (5,2%) +5,1% 1,75 Bénéfice Par Action -- hors éléments non récurrents (en €) 1,75 1,93 1,82 (4,0%) +6,2% 1,79 Réconciliation entre le résultat net et le résultat net hors éléments non-récurrents Proforma Pre-IFRS 15, 16 & 9 Post-IFRS 15, 16 & 9 Millions d’euros (M€) au 30/09/18 au 30/09/17 au 30/09/18 Résultat net – part du groupe 85,4 89,2 87,5 Provision pour réorganisation du réseau de distribution (0,0) 1,9 (0,0) Cession d’actifs non stratégiques (2,1) 0,0 (2,1) Charge sur prêt vendeur (frais financiers) 5,2 0,0 5,2 Impôt sur « autres produits et charges opérationnels » et associé à la charge sur prêt vendeur (1,1) (0,3) (1,1) Autres 0,1 (0,4) 0,1 Résultat net hors éléments non récurrents – part du groupe 87,5 90,3 89,6 IFRS 15, 16 & 9 : Impacts sur le compte de résultat consolidé Proforma Pre-IFRS 15, 16 & 9 Impacts Post-IFRS 15, 16 &9 Millions d’euros (M€) au 30/09/18 IFRS 15 IFRS 16 IFRS 9 au 30/09/18 Chiffre d’affaires 571,4 (44,4) - - 527,0 Coût des produits vendus (186,0) (11,8) - - (197,8) Marge brute 385,3 (56,2) - - 329,1 Frais commerciaux (204,0) 56,2 - - (147,9) Frais administratifs (43,3) - 0,3 - (43,0) Résultats opérationnel courant 138,0 - 0,3 - 138,2 Autres produits et charges opérationnels 2,0 - - - 2,0 Résultat opérationnel 140,0 - 0,3 - 140,3 Coût de l’endettement financier net (6,7) - (0,5) - (7,2) Autres produits et charges financiers (12,9) - - 3,4 (9,5) Résultat financier (19,6) - (0,5) 3,4 (16,7) Résultat avant impôts 120,4 - (0,2) 3,4 123,6 Impôts sur les bénéfices (35,0) - 0,1 (1,2) (36,1) Résultat net des activités poursuivies 85,4 - (0,2) 2,2 87,5 Résultat net 85,4 - (0,2) 2,2 87,5 Résultat net hors éléments non récurrents 87,5 - (0,2) 2,2 89,6 Dette Nette / EBITDA 1,17 - 0,04 - 1,21 Définitions des indicateurs alternatifs de performance Le processus de gestion de Rémy Cointreau repose sur les indicateurs alternatifs de performance suivants, choisis pour la planification et le reporting. La direction du groupe estime que ces indicateurs fournissent des renseignements supplémentaires utiles pour les utilisateurs des états financiers pour comprendre la performance du groupe. Ces indicateurs alternatifs de performance doivent être considérés comme complémentaires de ceux figurant dans les états financiers consolidés et des mouvements qui en découlent. Depuis le 1er avril 2018, le groupe Rémy Cointreau applique les normes « IFRS15 – Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec les clients », « IFRS16 – Contrats de location » et « IFRS9 – Instruments Financiers ». Du fait des modalités de transition choisies par le groupe, la période de comparaison (période close au 30 septembre 2017) n’a pas fait l’objet d’un retraitement. La variation entre les deux périodes publiées n’est donc pas pertinente. En vue de faciliter l’analyse de la performance, notamment celle du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel courant, la variation organique est calculée par rapport à des données hors application de ces normes (« proforma ») et à cours de change et périmètre constants. Croissance organique du chiffre d’affaires et du Résultat Opérationnel Courant (ROC) La croissance organique est calculée en excluant les impacts des variations des taux de change ainsi que des acquisitions et cessions. Cet indicateur permet de se concentrer sur la performance du groupe commune aux deux exercices, performance que le management local est plus directement en mesure d'influencer. L’impact des taux de change est calculé en convertissant le chiffre d’affaires et le Résultat opérationnel Courant de l'exercice en cours aux taux de change moyens (ou au taux de change couvert pour le ROC) de l'exercice précédent. Pour les acquisitions de l'exercice en cours, le chiffre d’affaires et le Résultat Opérationnel Courant de l’entité acquise sont exclus des calculs de croissance organique. Pour les acquisitions de l'exercice précédent, le chiffre d’affaires et Résultat Opérationnel Courant de l’entité acquise sont inclus dans l’exercice précédent, mais ne sont inclus dans le calcul de la croissance organique sur l’exercice en cours qu’à partir de la date anniversaire d'acquisition. Dans le cas d’une cession d’importance significative, on utilise les données après application d’IFRS 5 (qui reclasse systématiquement les résultats de l’entité cédée en « résultat net des activités cédées ou en cours de cession » pour l’exercice en cours et l’exercice précédent). Les indicateurs « hors éléments non-récurrents » Les 2 indicateurs mentionnés ci-dessous correspondent à des indicateurs clés pour mesurer la performance récurrente de l’activité, en excluant les éléments significatifs qui, en raison de leur nature et de leur caractère inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à la performance courante du groupe : Résultat Opérationnel Courant : le Résultat Opérationnel Courant correspond au résultat opérationnel avant autres produits et charges opérationnels non courants.

Résultat net part du groupe, hors éléments non-récurrents : Le résultat net courant part du Groupe correspond au résultat net part du Groupe corrigé des autres produits et charges opérationnels non courants, des effets d’impôts associés, du résultat des activités déconsolidées, cédées ou en cours de cession et de la contribution sur distribution du dividende en numéraire. Résultat brut d’exploitation (EBITDA) Cet agrégat, qui est notamment utilisé dans le calcul de certains ratios, est la somme du résultat opérationnel courant, de la charge d’amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles de la période, de la charge liée aux plans d’options et assimilés et des dividendes versés pendant la période par les entreprises associées. Dette nette L’endettement financier net tel que défini et utilisé par le groupe correspond à la somme de la dette financière à long terme, de la dette financière à court terme et des intérêts courus, diminués de la trésorerie et équivalents de trésorerie L’information réglementée liée à ce communiqué est disponible sur le site www.remy-cointreau.com (*) La croissance organique est calculée à devises et périmètre constants (proforma Pre-IFRS 15, 16 & 9) Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181121005533/fr/

