Le groupe français de spiritueux Remy Cointreau a enregistré une hausse plus importante que prévu de son bénéfice d'exploitation pour l'exercice 2022/23 et a maintenu ses perspectives prudentes pour l'année en cours.

Le fabricant du cognac Remy Martin et de la liqueur Cointreau a réitéré sa prévision de ventes organiques stables pour l'exercice 2023-2024, avec une rentabilité stable, afin de refléter une demande américaine plus faible et des données comparables élevées.

Pour l'exercice clos le 31 mars 2023, la forte demande pour son cognac haut de gamme en Chine et aux États-Unis, ainsi que le contrôle des coûts, ont fait grimper le bénéfice d'exploitation de 16,2 % en termes organiques pour atteindre un record de 429,6 millions d'euros (472,90 millions de dollars).

Ce résultat est supérieur aux attentes d'une hausse de 14,4 %, selon un consensus de 18 analystes établi par la société.

Les ventes du groupe déjà publiées s'élevaient à 1,55 milliard d'euros, soit une hausse organique de 10,1 %.

(1 $ = 0,9084 euros)