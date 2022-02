Rémy Cointreau renforce ses investissements sur The Botanist

Lancement d’une campagne TV d’envergure à l’occasion du Super Bowl

Regulatory News:

A l’occasion de la finale du Super Bowl, événement télévisé majeur aux Etats-Unis, Rémy Cointreau (Paris:RCO) est heureux d’annoncer le lancement de la première publicité télévisée de sa marque de gin The Botanist.

Diffusée aux Etats-Unis et sur l’ensemble des réseaux sociaux, cette large campagne viendra également soutenir le secteur de l’hospitalité, partenaire historique de la marque depuis son entrée sur ce marché en 2014.

L’envergure de cette campagne marque une étape importante dans le développement de The Botanist, reconnu comme l’un des meilleurs gins au monde. Conçu, distillé et embouteillé de manière artisanale à la distillerie de Bruichladdich, l’une des rares distilleries dans le monde certifiées B Corp, The Botanist est le premier et l’unique gin distillé sur l’île d’Islay en Ecosse.

Eric Vallat, directeur général de Rémy Cointreau a déclaré : « Cette première campagne d’envergure marque un tournant important dans le développement de The Botanist et s’inscrit parfaitement dans notre plan stratégique. Caractérisé par son fort ancrage dans le terroir, The Botanist est aujourd’hui parfaitement positionné pour bénéficier du développement rapide de la catégorie du gin aux Etats-Unis et des nouvelles tendances de consommation, notamment la montée en gamme et la mixologie. The Botanist qui ambitionne de devenir l’un des leaders incontestés du gin haut-de-gamme est un excellent relais de croissance pour le Groupe. Nous nous doterons des moyens nécessaires pour y parvenir en renforçant significativement nos investissements en marketing et communication afin d’accroitre sa désirabilité et sa notoriété. »

Rémy Cointreau ambitionne de devenir le leader mondial des spiritueux d’exception en poursuivant une stratégie de valeur et en misant sur le développement de ses Global priority brands : Louis XIII, Rémy Martin, Cointreau, Bruichladdich etThe Botanist. La division Liqueurs & Spiritueux jouera un rôle essentiel grâce à la montée en puissance (en volume) de ses marques Cointreau et The Botanist et à son fort levier opérationnel.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220207005661/fr/