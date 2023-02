Renault dans le rouge en 2022 avec la Russie mais retour du dividende

(Actualisé avec précisions)

par Gilles Guillaume

BOULOGNE-BILLANCOURT , 16 février (Reuters) - R enault a annoncé jeudi une perte nette, part du groupe, de 338 millions d'euros en 2022 à cause de sa sortie du marché russe, mais aussi une amélioration de sa performance opérationnelle et, signe d'une confiance retrouvée, un retour du dividende.

Le groupe au losange avait renoué en 2021 avec un bénéfice de 888 millions d'euros, chiffre retraité des activités russes, après deux années dans le rouge et une perte historique en 2020.

La perte nette, part du groupe, de 2022 est en ligne avec les -310 millions d'euros du consensus de 22 analystes fourni par la société.

Hors impact de la charge d'ajustement liée aux cessions des activités russes annoncée en mai, quelques mois après l'invasion russe de l'Ukraine, le bénéfice net des activités poursuivies de Renault ressort en forte hausse à 1,62 milliard d'euros.

La stratégie de redressement du groupe, axée sur l'électrique et la montée en gamme, lui a permis de porter sa marge opérationnelle à 5,6% l'an dernier contre 2,8%, chiffre lui aussi retraité, en 2021. Renault compte poursuivre sur cette lancée, avec pas moins de 18 lancements de véhicules sur les trois années à venir, et vise une marge d'au moins 6% cette année.

"Avec des résultats au-dessus des objectifs initiaux et des attentes du marché, nous achevons la phase 'Résurrection' (du plan stratégique) avec trois ans d'avance", a déclaré le directeur général Luca de Meo cité dans un communiqué.

Le constructeur vise ensuite plus de 8% de marge opérationnelle en 2025 et plus de 10% en 2030.

Après trois exercices sans dividende, il va également proposer le paiement d'un dividende de 25 centimes d'euro par action. (Reportage Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot et Kate Entringer)