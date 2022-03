Renault suspend l'usine de Moscou et ajuste ses perspectives pour 2022

Renault SA, le constructeur automobile occidental le plus exposé au marché russe, a déclaré mercredi qu'il suspendait les activités de son usine à Moscou pendant qu'il évaluait les options concernant sa participation majoritaire dans Avtovaz , le premier constructeur automobile du pays.

Cette décision intervient dans un contexte de pression croissante sur la présence continue de l'entreprise française en Russie depuis que le pays a envahi l'Ukraine. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a appelé à un boycott mondial de Renault.

"Le Groupe Renault rappelle qu'il met d'ores et déjà en œuvre les mesures nécessaires pour se conformer aux sanctions internationales", a déclaré l'entreprise dans sa déclaration de mercredi, sa première sur la question depuis le début de la guerre. La déclaration n'a fait aucune mention de la crise en Ukraine.

Le constructeur automobile français a révisé mercredi sa marge opérationnelle du groupe à environ 3 %, contre 4 % ou plus en 2022, et a ajusté ses perspectives de flux de trésorerie automobile à "positif", contre une estimation précédente de 1 milliard d'euros (1,10 milliard de dollars) ou plus.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a précédemment accusé Renault de financer la guerre et a déclaré que Renault, parmi d'autres entreprises françaises, devait cesser de "financer le meurtre d'enfants et de femmes, de viols."

La Russie qualifie ses actions en Ukraine d'opération spéciale qui, selon elle, ne vise pas à occuper un territoire mais à détruire les capacités militaires de son voisin du sud et à capturer ce qu'elle considère comme de dangereux nationalistes.

Selon Citibank, Renault tire 8% de ses revenus de base de la Russie, principalement par le biais de sa participation de 69% dans Avtovaz, qui est derrière la marque de voiture Lada.

Selon deux sources proches du dossier, le conseil d'administration de Renault a envisagé différents scénarios mais a décidé pour l'instant de maintenir une présence en Russie.

Le gouvernement français a déclaré à plusieurs reprises qu'il appartenait aux entreprises françaises de décider de l'avenir de leurs opérations en Russie, pour autant qu'elles respectent les sanctions internationales.

Après avoir repris la production russe au début du mois, la société a annoncé une nouvelle fermeture partielle de ses sites de Togliatti et d'Izhevsk cette semaine, invoquant des pénuries de composants électroniques.

L'an dernier, ses activités en Russie ont représenté près de 20 % du volume total du groupe, mais Jean-Dominique Senard, président de Renault, a déclaré le 10 mars, soit deux semaines après le début de la guerre, qu'il était peu probable que la crise menace le redressement du constructeur automobile français.

Renault a déclaré mercredi qu'il quantifierait la valeur des actifs affectés par la décision sur l'usine de Moscou lorsqu'il publiera ses résultats semestriels. L'année dernière, ces actifs s'élevaient à 2,2 milliards d'euros (2,42 milliards de dollars), a indiqué l'entreprise. (1 $ = 0,9084 euro)