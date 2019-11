Rencontre Macron-Stoltenberg avant le sommet Otan de Londres

PARIS, 19 novembre (Reuters) - Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a annoncé mardi qu'il rencontrerait Emmanuel Macron la semaine prochaine avant le sommet de l'Alliance atlantique des 3 et 4 décembre et deux semaines après le message du chef de l'Etat français sur "l'état de mort cérébrale" de l'institution.

"J'ai prévu de me rendre à Paris la semaine prochaine pour discuter avec le président Macron", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Bruxelles.

Dans une interview à The Economist publiée début novembre, le chef de l'Etat français a décrit un Otan en état de "mort cérébrale", des propos qui ont provoqué une onde de choc et relancé le débat sur le devenir et la finalité stratégique de l'organisation, déjà sous le coup des critiques répétées de Donald Trump. (Marine Pennetier, édité par Sophie Louet)