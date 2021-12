Rencontre entre Mahmoud Abbas et le ministre israélien de la Défense

LE CAIRE (Reuters) - Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a annoncé mercredi avoir rencontré le président palestinien Mahmoud Abbas, afin de renforcer les liens entre l'Etat hébreu et l'Autorité palestinienne en matière d'économie et de sécurité.

Cette rencontre, la deuxième depuis que Mahmoud Abbas a reçu Benny Gantz en août dernier à Ramallah, en Cisjordanie occupée, s'est tenue mardi soir au domicile de Gantz en Israël, a rapporté la chaîne publique Kan. Mahmoud Abbas n'avait plus effectué un tel déplacement dans l'Etat hébreu depuis plus de dix ans.

Selon le responsable palestinien Hussein al Cheikh, les deux hommes ont discuté de "l'importance de créer un horizon politique" pour une solution au conflit israélo-palestinien, alors que les négociations de paix sont au point mort depuis 2014.

"Nous avons discuté de la mise en oeuvre de mesures économiques et civiques et souligné l'importance d'approfondir la coordination en matière de sécurité et de prévenir le terrorisme et la violence - pour le bien-être des Israéliens comme des Palestiniens", a déclaré sur Twitter Benny Gantz.

Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a condamné la tenue de cet entretien.

Malgré ces discussions, peu d'observateurs tablent sur une reprise des pourparlers de paix sous la conduite du gouvernement de coalition dirigé depuis juin par Naftali Bennett, qui s'oppose à la perspective d'un Etat palestinien.

