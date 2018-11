Rencontre entre dirigeants américains et chinois à Washington vendredi

(.)

WASHINGTON, 6 novembre (Reuters) - Les Etats-Unis et la Chine vont tenir des discussions vendredi à Washington sur des questions diplomatiques et sécuritaires, dans l'optique d'apaiser les tensions commerciales entre les deux pays.

Le secrétaire d'Etat, Mike Pompeo, le secrétaire à la Défense, James Mattis, son homologue chinois Wei Fenghe et un membre du Politburo feront partie des discussions, dit un communiqué du département d'Etat publié lundi.

La rencontre entre les deux pays aurait dû avoir lieu le mois dernier à Pékin mais elle avait été annulée à la demande de Washington, à cause de problématiques commerciales mais aussi diplomatiques concernant Taïwan et la mer de Chine méridionale.

La semaine dernière, Donald Trump et Xi Jinping se sont entretenus au téléphone et ont exprimé leur optimisme quant à une résolution prochaine des tensions commerciales entre Pékin et Washington.

Le président américain avait d'ailleurs confirmé qu'il devait rencontrer Xi Jinping lors du sommet du Groupe des 20 en Argentine les 30 novembre et 1er décembre.

Plus tôt lundi, Donald Trump a déclaré que la Chine avait nui à l'économie américaine mais qu'elle était prête à conclure un accord commercial, en assurant qu'il était disposé à signer un accord équitable.

"Nous avons imposé des droits sur 250 milliards de dollars de leurs produits entrant aux Etats-Unis, nous les avons taxés, et nous pouvons encore faire beaucoup plus, mais ils veulent arriver à un accord et si nous pouvons arriver à un accord juste, un accord qui serait équitable, nous le ferons. Sinon, nous ne le ferons pas", a-t-il dit durant une téléconférence dans le cadre de la campagne pour les élections américaines de mardi.

Lors de l'ouverture lundi de la China International Import Expo (CIIE) à Shanghai, Xi Jinping a déclaré que la Chine allait réduire ses droits de douane à l'importation pour élargir l'accès à son marché.

(David Brunnstrom; Arthur Connan pour le service français)