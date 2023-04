La présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, doit rencontrer mercredi le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, pour la première fois sur le sol américain. Ce projet a suscité des menaces de représailles de la part de la Chine, qui revendique l'autonomie de Taïwan.

M. McCarthy, un républicain qui, de par sa position à la Chambre des représentants, occupe le troisième rang dans la hiérarchie des dirigeants américains, doit accueillir Mme Tsai dans la matinée à la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan, à Simi Valley (Californie), près de Los Angeles.

Il s'agira de la rencontre la plus importante avec un président taïwanais sur le sol américain depuis que Washington a abandonné la reconnaissance diplomatique de Taipei au profit de Pékin en 1979.

Elle ne manquera pas de susciter une vive réaction de la part de Pékin, qui considère Taïwan comme faisant partie de son territoire et a juré de la placer sous son contrôle, par la force si nécessaire.

Le prédécesseur démocrate de M. McCarthy, Nancy Pelosi, s'est rendu à Taipei en août, ce qui a provoqué une réaction furieuse de la Chine, qui a mené des exercices militaires à grande échelle, tiré des missiles au-dessus de Taïwan et coupé les contacts militaires avec Washington.

La Chine a mis en garde à plusieurs reprises contre une rencontre entre M. McCarthy et Mme Tsai, qui effectue sa première escale aux États-Unis depuis 2019, bien que certains analystes s'attendent à ce que sa réaction soit plus modérée que celle de la visite de Mme Pelosi à Taipei.

Une rencontre en Californie est considérée comme une alternative potentiellement moins provocante à la visite de M. McCarthy à Taïwan, qu'il a dit espérer faire.

La semaine dernière, Mme Tsai a transité par New York avant de se rendre en Amérique centrale pour visiter deux des derniers partenaires diplomatiques de Taïwan, le Guatemala et le Belize.

Washington a appelé la Chine à ne pas réagir de manière excessive, présentant les escales de Mme Tsai comme une opération de routine et un élément normal de ses relations officieuses avec Taïwan.

Toutefois, les États-Unis, qui sont tenus par la loi de fournir à Taïwan les moyens de se défendre, ont intensifié leurs interactions avec Taipei ces dernières années, à mesure que la pression exercée par Pékin sur l'île s'accroissait.

Xu Xueyuan, chargé d'affaires à l'ambassade de Chine à Washington, a déclaré la semaine dernière que la rencontre entre M. McCarthy et Mme Tsai "pourrait conduire à une nouvelle confrontation sérieuse dans les relations entre la Chine et les États-Unis". Mardi, le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré qu'il "surveillerait de près" la rencontre et qu'il "défendrait résolument" la souveraineté de la Chine.

Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison Blanche, a déclaré lors d'une conférence de presse régulière que le transit de Mme Tsai était "privé" et "non officiel".

"La présidente Tsai a déjà effectué ce voyage six fois par le passé et il n'y a aucune raison pour que la Chine réagisse de manière excessive", a-t-elle déclaré, ajoutant qu'il n'y avait eu aucun changement dans la politique américaine d'une seule Chine, qui reconnaît diplomatiquement Pékin et non Taipei.

Depuis la visite de Mme Pelosi, les relations entre les États-Unis et la Chine se sont détériorées, atteignant, selon certains, leur pire niveau depuis 1979.

Le mois de février a été marqué par l'abattage spectaculaire d'un ballon espion chinois qui avait dérivé au-dessus du territoire américain, et les craintes n'ont fait que croître que Pékin ne soit finalement enhardi par l'invasion de l'Ukraine par la Russie pour agir militairement contre Taïwan.