Rencontre jeudi à New York entre Mike Pompeo et Kim Yong-chol

WASHINGTON, 6 novembre (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, va rencontrer jeudi à New York le vice-président du comité du parti unique nord et ancien chef des services de renseignement nord-coréen, Kim Yong-chol.

Les deux hommes, principaux artisans de l'organisation du sommet de Singapour le 12 juin entre Donald Trump et Kim Jong-un, vont discuter des progrès concernant la dénucléarisation de la Corée du Nord, dit un communiqué de département d'Etat publié lundi.

Par ailleurs, les Etats-Unis et la Chine vont organiser des discussions sur les problématiques de sécurité et de diplomatie vendredi à Washington, auxquelles Mike Pompeo et le secrétaire d'Etat à la Défense, Jim Mattis, vont participer. (David Brunnstrom et Eric Beech; Arthur Connan pour le service français)