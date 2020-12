Rencontres Internationales de la French Tech : l'INPI soutient aussi les start-up à l'international

Partenaire de cet évènement aux côtés de Air France, Orange et Eleius, l'INPI a rappelé ses missions d'accompagnement des start-up en France et à l'étranger à l'occasion de tables rondes et de la remise des Trophées de l'international du numérique.

En ouverture, Franck Riester, Ministre délégué auprès du Ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité a présenté le plan de relance des exportations. « La French Tech compte déjà des leaders mondiaux. Avec le plan France Relance , nous voulons aller plus loin, plus vite et plus fort, en encourageant nos start-up, pépites et licornes à se projeter davantage à l'international » a tenu à souligner le ministre.

Christophe Lecourtier, Directeur général de Business France, a souligné que « la sociologie de notre French Tech, les produits et services de nos start-up qu'elle promeut, lui a sans doute permis de mieux résister à la crise et de se projeter de nouveau plus rapidement à l'international ».

Première source de croissance pour les PME-ETI françaises, l'international a clairement été identifié comme un pilier essentiel du plan de relance de l'économie française, et levier de sortie de crise pour les entreprises.

« La French Tech face à la crise, entre résilience et opportunités », fut le thème de la première table ronde de la journée. Martine Clémente, Directrice de l'Action économique a eu l'occasion de souligner que « l'agilité des entreprises pendant cette crise sanitaire peut aussi se juger sur le nombre de dépôt de marques depuis mars dernier : + 3,9 % de dépôt de marques par rapport à 2019. » La ré-invention des entreprises au-delà de la résilience. Et de rappeler que « l'INPI est présent dans 10 zones géographiques à travers le monde couvrant près de 100 pays pour conseiller et accompagner les entreprises à l'international »

A travers cette coopération très fructueuse avec Business France, l'Institut est très présent à la fois sur la French Tech dans tous les territoires français et est un partenaire privilégié de Team France Export, ce qui permet d'intégrer la réflexion Propriété Industrielle très tôt dans le parcours des entreprises exportatrices.